Б'янка Цензорі точно повторила образ Кім Кардаш'ян, але промахнулася

Бьянка, яка зовні схожа на Кім, здається, намагається копіювати і її стиль.

28-річна ймовірна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі скоро ризикує стати стильним двійником своєї попередниці Кім Кардаш'ян, оскільки деякі її вбрання, як дві краплі води, схожі на ті, що носить Кім. Однак якщо Кардаш'ян має почуття міри і балансує в розумних межах між сексуальністю і пристойністю, то у Цензорі це виходить слабко, в чому, не виключено, винен її чоловік, пише The News.

Зовсім недавно Б'янка, яка зараз разом з репером перебуває в Італії, знову змусила червоніти місцевих жителів вибором свого одягу. Вона розгулювала вулицями в тілесних колготках і вкороченому топі такого ж кольору, який залишав мало простору для уяви в плані її грудей.

Свого часу Кім була в дуже схожому вбранні від власного бренду спідньої білизни та домашнього одягу SKIMS, причому незадовго до розриву з Вестом 2021 року. Щоправда, вона обрала легінси замість колгот, а її топ хоч і схожий за кроєм, проте не просвічував. І верх, і низ пошиті з матової, а не блискучої тканини, що зробило образ Кардаш'ян куди скромнішим.

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У мережі багато хто впевнений, що надмірно сексуалізовані і часом навіть вульгарні образи Б'янки — "заслуга" її чоловіка, який прославився тим, що свого часу зробив Кім Кардаш'ян іконою моди.

Однак якщо Кім підкорила модний олімп своїм вбранням, то Б'янці, схоже, це не світить. Натомість їй загрожує штраф до 10 тисяч євро або навіть тюремне ув'язнення в італійській в'язниці за неналежний зовнішній вигляд. Принаймні італійці просять владу звернути увагу на гостей і покарати американську пару.

Тим часом експерти з мови тіла починають бити на сполох, вважаючи, що у стосунках Каньє і Б'янки є явні проблеми. Наприклад, ізраїльська екстрасенска Інбаал в інтерв'ю The Mirror звернула увагу читачів на те, що дівчина робить спроби дистанціюватися від Веста, про що свідчить підняте плече.

На думку Інбаал, це свідчить, що Цензорі хоче зберегти свою індивідуальність у стосунках і несвідомо намагається створити відмінний від популярного американського музиканта простір.

Примітно, що цей патерн мови тіла не є недавнім явищем, пов'язаним з її стосунками з Вестом. Інбаал зазначила, що напружені плечі були очевидні на фотографіях Б'янки Цензорі ще до того, як вона зустріла чоловіка. Екстрасенска наголосила, що австралійка завжди ризикувала, і її успіх нерозривно пов'язаний з любов'ю людей. Таким чином, жести, що вимагають схвалення, і напруга в її плечах — це риси, які були присутні протягом усього її життя.

Раніше Фокус писав про те, що Б'янка знялася в рекламі одягу практично голою.