Ранок без кави: 5 ефективних способів підвищити енергію без кофеїну

Якщо ви звикли починати кожен свій день із чашечки ароматної кави, то маєте знати, що це не дуже корисно для вашого здоров'я. Позбавтеся цієї звички і шукайте альтернативні способи підвищити енергію без кофеїну.

Для деяких людей починати день із чашки міцної кави або чаю для отримання енергії — це ритуал. Але вживати напої з кофеїном щодня, можливо, не така вже й гарна ідея. Дослідження 2012 року, опубліковане в Азіатському журналі спортивної медицини, показало, що в учасників спостерігалося збільшення бадьорості та тривожності, а також зменшення часу простої реакції після вживання кофеїну вранці. Гарною новиною є те, що існують більш здорові способи отримання енергії без кофеїну. Про це пише HealthShots.

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Насамперед пити каву вранці, не найкраща ідея, каже Діпіка Васудеван, спортивна дієтологиня з Бангалора. Багато хто з нас думає, що порція кави буде чудовим зарядом енергії та насиченням, проте це не здоровий сніданок і далеко не перше, що слід зробити вранці.

Чому потрібно обмежити напої з кофеїном?

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Вони можуть викликати занепокоєння. Кофеїн багато хто любить саме за те, що він підвищує концентрацію уваги. Хоча він блокує дію аденозину, хімічної речовини в мозку, що викликає відчуття втоми, він також призводить до викиду адреналіну — гормону, пов'язаного зі збільшенням енергії. Ці ефекти можуть стати більш вираженими, що призведе до занепокоєння, якщо ви вживаєте кофеїн регулярно та у великих кількостях.

Впливають на гормон стресу. Занадто багато кави може призвести до підвищення рівня кортизолу, який є гормоном стресу. Тому для підвищення енергії найкраще обрати стратегії балансування гормонів без кофеїну, каже Васудеван.

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Безсоння. Занадто багато кофеїну може перешкоджати засинанню, особливо якщо ви випиваєте його у вечірній час або й зовсім за кілька годин до сну. Що більше кофеїну ви вживаєте, то більше часу потрібно, щоб заснути.

Крім того, занадто багато кофеїну може призвести до своєрідної залежності, а залежність від чогось нездорового шкідлива для нашого організму.

Як підвищити енергію без кофеїну?

Багато людей скаржаться на жахливу втому, яка змушує їх вранці одразу бігти за кавою. Але є способи утриматися від засинання на ходу протягом дня. Ось кілька варіантів.

Здоровий сніданок

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Почніть свій день зі сніданку або фруктів з горіхами, адже перший прийом їжі дуже важливий. Обирайте сніданок, що складається із суміші вуглеводів, білків та клітковини. Ця комбінація допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи енергетичним збоям, розповідає експерт. Так, ви можете з'їсти цільнозерновий тост із яйцем, авокадо і помідором.

Достатня кількість води

Що ж, проста вода — це здорово, але чому б не зробити її ще більш корисною для вашого організму? Додайте крихітну дрібну морської солі в пляшку з водою (близько 1/8 чайної ложки на кожен літр води). Цей трюк забезпечує необхідні електроліти, які допоможуть позбутися втоми і зберегти відчуття свіжості.

Ранкова прогулянка

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Відпочиньте від робочого столу й зробіть 15-хвилинну омолоджувальну прогулянку під ранковим сонцем. Залиште сонцезахисні окуляри, оскільки сонячне світло, що потрапляє в очі, прискорює внутрішній годинник вашого організму і вироблення енергії. Тим паче, ласкаве ранкове сонце не заподіє вам шкоди.

Регулярні фізичні вправи

Фізичні вправи — чудовий спосіб підвищити рівень енергії. Отже, намагайтеся займатися вправами середньої інтенсивності не менше 30 хвилин більшу частину днів на тиждень, замість того, щоб чекати настання вихідних.

Управління стресом

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Стрес може позначитися на вашому рівні енергії, тому знайдіть здорові способи впоратися з ним. Ви можете займатися спортом, йогою, медитацією або проводити час на природі.

Якщо ви все ж не уявляєте свого життя без кави і не плануєте змінювати цю звичку, принаймні поснідайте протягом півгодини після кави, щоб підтримувати рівень цукру в крові.

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, як кава з молоком впливає на ваше здоров'я та вагу.

Раніше Фокус писав про те, що кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, тим самим прискорюючи процес старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця