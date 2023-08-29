Джіджі Хадід помітили з відомим продюсером (фото)

Попри чутки про роман з Леонардо Ді Капріо, зірка подіумів провела час з Коулом Беннетом.

28-річна американська модель Джіджі Хадід була помічена на вечірці у Лос-Анджелесі з музичним продюсером Коулом Беннетом. Про це пише Daily Mail.

Їх "зловили" місцеві папараці, коли знаменитості сідали в один позашляховик.

Молода мама була в чорному шкіряному топі та джинсах. Волосся Джіджі спадало хвилями на плечі, а до образу вона додала кілька прикрас.

27-річний Коул — музичний продюсер і режисер; він працював з такими виконавцями, як Каньє Вест, Емінем, Віз Халіфа тощо. Його "зловили" папараці в кепці на задньому сидінні авто.

Пару помітили через день після того, як стало відомо, що Джіджі Хадід та 48-річний голівудський актор Леонардо Ді Капріо "все ще розмовляють" і "розважаються" разом на фоні чуток про роман.

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Модель та актор уперше були пов’язані у вересні 2022 року, коли їх помітили разом на вечірці Тижня моди в Нью-Йорку. Тоді Ді Капріо якраз закінчив 5-річні стосунки з Камілою Морроне.

За майже рік історії пари було багато чуток у мережі. Їх помічали на побаченнях, інсайдери розповідали про серйозні наміри оскароносного актора. Втім, згодом домисли спростовували і Леонардо "ловили" на побаченнях з іншими моделями.

У лютому 2023 року повідомлялося, що вони розійшлися після того, як їхній роман "зірвався", але, схоже, у березні вони помирилися.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід Фото: Колаж Focus.ua

Пару бачили разом на вечірці перед врученням премії "Оскар".

Нагадаємо, що зараз відбувається між Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав про свіжі фото майже трирічної доньки Джіджі Хадід та Зейна Маліка.