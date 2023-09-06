Дівчина Роналду зʼявилася на Венеційському кінофестивалі в розкішній сукні (фото)

Джорджина Родрігес відвідала премʼєру фільму "Енеа".

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес зʼявилася на червоній доріжці 80-го Венеційського кінофестивалю-2023 у розкішній червоній сукні. Про це пише Daily Mail.

Кохана португальського футболіста вийшла на публіку 5 вересня 2023, відвідавши червону доріжку картини "Енеа" на італійському острові Лідо. На ній була кутюрна червона сукня Vetements x Elie Saab з глибоким декольте.

Дівчина Кріштіану Роналду виглядала розкішно в сукні в підлогу з відкритими плечима.

Свій елегантний образ мама двох дітей поєднала з білими рукавичками, які ідеально контрастували з драматичним відтінком її сукні.

Родрігес додала до вечірнього аутфіту ефектне срібне кольє та залишила розпущеним своє довге чорне волосся.

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Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Самого Кріштіану Роналду поруч з коханою в цей день не помітили.

Джорджина Родрігес Фото: Getty Images

Джорджина прилетіла до Італії із сумочкою Birkin за девʼять мільйонів гривень. У перший день вона змінила одразу три ефектні образи, включно з тим, який продемонструвала на червоній доріжці ювілейного Венеційського кінофестивалю.

Джорджина Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала дітей Кріштіану Роналду.

Також Фокус писав про відпочинок родини Кріштіану Роналду на Сардинії.