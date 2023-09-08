Стало відомо, як Ріанна назвала другого сина

Хлопчик народився 1 серпня 2023 року у Лос-Анджелесі.

Стало відомо, як 35-річна американська співачка Ріанна назвала свого другого сина, який народився влітку 2023 року. Про це пише The Blast.

Молода мама та 34-річний репер A$AP Rocky вдруге стали батьками та назвали свого спадкоємця Ріот Роуз Маєрс.

Імʼя може бути натяком на пісню репера "Riot", у якій брав участь Фаррелл Вільямс.

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Згідно зі свідоцтвом про народження, отриманим виданням, Ріот народився 1 серпня 2023 року в лікарні Cedar Sinai в Лос-Анджелесі о 7:41 ранку.

A$AP Rocky та Ріанна Фото: Getty Images

Зіркова пара назвала свого першого сина, який народився в травні 2022 року, Різа Ательстон Маєрс. Ім'я хлопчика — данина пам'яті продюсеру та реперу RZA, 54, лідеру Wu-Tang Clan, чиє справжнє ім'я Роберт Фіцджеральд Діггз.

35-річна Ріанна вперше поділилася знімками первістка через сім місяців після його народження.

Ріанна Фото: Getty Images

Артистка оголосила про свою другу вагітність, коли в лютому 2023 з'явилася на шоу в перерві Суперкубка.

Ріанна із сином Фото: Instagram/badgalriri

Нагадаємо, A$AP Rocky вперше помітили на публіці після народження другої дитини.

Також Фокус писав про самопочуття Ріанни після других пологів.