Топ 7 вправ, які спалюють найбільше калорій і допомагають худнути

Якщо ви вирішили схуднути або зайнятися спортом, але не знаєте, який вид спорту підходить краще, обирайте вправи, які спалюють найбільше калорій.

Минули часи суворої методології "калорії споживаються, калорії витрачаються". Для зниження ваги, особливо для жінок з гормональними проблемами або зайвою вагою, ця методика не завжди приносить бажані результати. Проте є приблизна кількість калорій, яку людина з вагою 70 кг може спалити, виконуючи такі вправи. Про це пише Today.

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Стрибки зі скакалкою

Фото: Freepik

30 хвилин стрибків зі скакалкою (помірний/швидкий темп): 375 калорій.

Є причина, з якої в кожному спортзалі біля силової стійки висить зв'язка скакалок. За даними Американської кардіологічної асоціації (AHA), аеробна активність може допомогти вам скинути жир, наростити м'язову силу, поліпшити рухові навички та спритність, а також спалювати 375 калорій на годину. Оскільки стрибки на скакалці вимагають від вас навантаження на корпус для підтримки рівноваги, тренування на скакалці також є чудовим способом опрацювати прес.

Їзда на велосипеді

30 хвилин на велотренажері (помірно-інтенсивний темп): 250-380 калорій.

Їзда на велосипеді — чудова вправа для серцево-судинної системи. За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), залежно від інтенсивності, ви можете спалити від 250 до 380 калорій за півгодинну їзду на велосипеді. За даними AHA, якщо ви віддаєте перевагу їзді на велосипеді в русі, то 30-хвилинна поїздка в помірному темпі допоможе вам спалити близько 205 калорій.

Біг підтюпцем

Фото: Pixabay

30 хвилин бігу (темп 10-12 хвилин): 330 калорій.

Багато людей, які якийсь час ходили пішки, вважають за краще займатися бігом, щоб підвищити інтенсивність тренування. За даними AHA, біг підтюпцем — це більш інтенсивне кардіо-заняття, яке спалює близько 330 калорій за 30 хвилин, а підвищення швидкості до 10 миль на годину спалює колосальні 640 калорій.

Швидка ходьба

30 хвилин ходьби (дуже швидким кроком): 306 калорій.

Хороші новини для тих, хто ненавидить біг: за даними Американської ради з фізичних вправ (ACE), ходьба зі швидкістю 5 миль на годину спалює майже стільки ж калорій, скільки біг підтюпцем. Силова ходьба передбачає рух на високій швидкості і задіяння рук, що спалює більше калорій, ніж ходьба в повільнішому темпі. За даними AHA, у дні, коли вам потрібно рухатися трохи повільніше, ходьба в помірному темпі все одно спалює 160 калорій за 30 хвилин. Ходьба на будь-якій швидкості має користь для здоров'я. Фактично, нещодавнє дослідження показало, що ходьба всього 4000 кроків на день знижує ризик смерті від будь-якої причини, а ходьба всього 2337 кроків на день знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Танцювальне кардіо

30 хвилин танцювального кардіо: 190 калорій.

Танцювальне кардіо стало популярним тренуванням завдяки своїй здатності робити кардіо-вправи захопливими. За даними ACE, 30-хвилинне танцювальне заняття, проведене у швидкому темпі, спалює майже 200 калорій. Якщо ваше улюблене танцювальне кардіо-заняття містить у собі HIIT-тренування або силові вправи з власною вагою, ви, ймовірно, спалите ще більше калорій.

Силові тренування

Фото: Pexels

30-хвилинне силове тренування: 100-200 калорій.

Рекомендується додавати силові тренування у свій розпорядок дня двічі на тиждень з однієї причини: нарощування м'язів покращує щільність кісток, підвищує гнучкість суглобів, покращує баланс, запобігає травмам, прискорює обмін речовин і спалює калорії. За даними ACE, 30-хвилинне тренування з обтяженнями може спалити 100-200 калорій, залежно від інтенсивності ваших рухів. Не забувайте, що м'язи спалюють більше калорій, ніж жир, а це означає, що, нарощуючи м'язову масу, ви прискорюєте метаболізм і швидше худнете.

Йога

Фото: Freepik

30 хвилин йоги: 144 калорії.

За даними Міністерства сільського господарства США, хатха-йога — стиль йоги, що виконується в повільнішому й контрольованому темпі — спалює майже 150 калорій за 30-хвилинне заняття. Хоча йога перебуває в самому низу цього списку, вона може похвалитися важливими перевагами, такими як підвищення гнучкості, поліпшення здоров'я серця, зменшення болю та поліпшення психічного здоров'я. Ви можете спалити ще більше калорій за допомогою віньяса-йоги — стилю йоги, який пов'язує кожний рух з вашим диханням і відбувається в більш швидкому темпі.

Нагадаємо, що будь-які повсякденні заняття можуть спалити не менше калорій, ніж годинне тренування в залі.

Раніше Фокус писав про те, що "Шатпавалі" — аюрведична концепція, згідно з якою ви маєте робити щонайменше 100 кроків після кожного прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця