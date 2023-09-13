Родичі та друзі Ілона Маска зненавиділи Ембер Герд: у чому причина

За словами автора книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона, актриса сіяла навколо себе хаос, а їхні стосунки з Маском нагадували "темний вир".

Журналіст і письменник Волтер Айзексон, який випустив книжку "Ілон Маск" про життя найексцентричнішого генія сучасності, розповів світові не тільки про третю дитину мільярдера й канадської співачки Граймс, а й поділився подробицями недовгих стосунків засновника Tesla та голлівудської актриси Ембер Герд, пише Daily Mail.

Згідно з оприлюдненою автором інформацією, друзі та родичі Маска на дух не переносили блондинку. Її навіть порівнювали з Джокером із "Бетмена", яка "досягає успіху в дестабілізації всього і сіє хаос".

У біографії роман Ілона та Ембер описується як "темний вир", що був найболючішим зі стосунків мільярдера.

Книга "Ілон Маск" уже стала бестселером

Сім'я Ілона Маска зневажала Ембер Герд, бо вважала її "токсичною" і "кошмаром". Брат Маска Кімбал і друзі підприємця "пристрасно" ненавиділи зірку "Аквамена", тому що вона привнесла багато драми в його життя за час їхніх річних стосунків.

Айзексон пише про те, що 52-річний Ілон, у якого 10 дітей від трьох різних жінок, не створений для домашнього спокою.

"Більшість його стосунків пов'язані з психологічним хаосом. Найболючіший з них був з актрисою Ембер Герд, яка втягнула його в темний вир, що тривав понад рік і викликав глибокий біль. Він зберігається і донині. Це було жорстоко", — пише автор.

Роман акторки та інженера почався після того, як вона знялася у фільмі "Мачете вбиває" у 2012 році, де Маск погодився стати консультантом. У картині йшлося про винахідника, який хоче створити суспільство на орбітальній космічній станції. В один із днів Ілон взяв Ембер покататися на Tesla, і Херд вирішила, що він "має привабливий вигляд для інженера-ракетника".

Їхня наступна зустріч відбулася на Met Gala в Нью-Йорку в травні 2016 року. Тоді Герд збиралася розлучитися з Деппом і виявила, що Маск був для неї "ковтком свіжого повітря".

Кілька тижнів потому Маск приїхав провідати Герд у Маямі, коли актриса там працювала. Він доставив її на мис Канаверал, де був запланований запуск Falcon 9. Зірка вважала це побачення найцікавішим з усіх, що в неї були.

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Ембер Герд та Ілон Маск

На день народження Маска в червні того ж року Ембер несподівано відвідала його завод Tesla в Каліфорнії, прилетівши зі зйомок в Італії.

У 2017 році Маск відвідав її в Австралії, де актриса знімалася в "Аквамені". Ілон сказав їй, що вона нагадує йому Мерсі, його улюбленого персонажа з відеогри Overwatch.

Згідно з книгою, Герд витратила два місяці на розробку костюма персонажа, щоб "розіграти для нього рольову гру".

Ембер Герд в костюмі Мерсі Фото: Twitter

"Однак її грайливість супроводжувалася метушнею, яка приваблювала Маска. Його брат і друзі ненавиділи її так пристрасно, що їхня відраза до Жюстін (першої дружини Маска) зблякла. "Вона була такою токсичною", — каже Кімбал. "Кошмар"", — випливає з біографії.

У липні 2017-го вони розлучилися, проте потім зійшлися знову, провівши разом ще п'ять "бурхливих" місяців. Літо 2017 року і осінь 2018 року стали "найпекельнішим періодом у житті бізнесмена", говорить Айзексон про Маска.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск не став підтримувати Ембер Герд під час її судового процесу з Джонні Деппом. Коли він купив Twitter, актриса видалила свій акаунт.