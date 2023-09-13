Розкрита причина перебинтованої руки Кейт Міддлтон (фото)

Напередодні королівська персона відвідала вʼязницю в Англії.

Стало відомо, чому в Кейт Міддлтон була перебинтована рука під час останньої публічної появи. Про це пише People.

Напередодні 41-річна принцеса Уельська відвідала чоловічу в’язницю HMP High Down у Сурреї, Англія. Дружина принца Вільяма посміхалася, коли прибула, і носила пов'язку на правій руці.

Вказівний і середній пальці принцеси Уельської були зчеплені разом. Виявилося, що вона пошкодила руку, граючи на батуті зі своїми дітьми, 10-річним принцом Джорджем, 8-річною принцесою Шарлоттою та 5-річним принцем Луї. Речник Кенсінгтонського палацу підтвердив, що це "невелика травма, нічого серйозного".

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Рука Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Королівська особа раніше носила бинти на правій руці та кілька разів носила стрічку навколо великого пальця правої руки минулого року, під час візиту до лікарні округу Королівський Суррей у жовтні 2022 року та Національної служби подяки до Платинового ювілею королеви Єлизавети в червні того ж року.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Ймовірно, Кейт наклала бинт, щоб допомогти залікувати повсякденні травми, отримані під час її практичних хобі, таких як кулінарія, садівництво чи бджільництво.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям віддали дітей у незвичну школу.

Також Фокус писав про появу принцеси Уельської на спортивній події у Франції у стильному штанному костюмі.