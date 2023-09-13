Наречена Кріштіану Роналду продемонструвала фігуру в чорному купальнику (фото)

Джорджина Родрігес продовжує літній відпочинок у вересні.

29-річна іспанська модель Джорджина Родрігес продемонструвала фігуру в чорному купальнику. Знімками з відпочинку в оксамитовий сезон кохана 38-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду ділиться в Instagram з понад 51 млн підписників.

Мама двох дітей обрала для відпочинку на яхті чорний купальник зі світлими вставками від Alo Yoga. До образу Джорджина додала сонцезахисні окуляри, підвіску, каблучки та браслети. Довге чорне волосся зірка соцмереж залишила розпущеним.

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Джорджина Родрігес

"Красуня", "Приголомшливо", "Богиня", — пишуть у коментарях фоловери нареченої Роналду.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес з дітьми

Модель та спортсмен виховують близнюків Єву та Матео від сурогатної матері, спільних доньок Алану та Беллу Есмеральду та первістка футболіста Роналду-молодшого.

Зіркова пара разом з 2016 року, проте про плани на весілля наразі не повідомляється. У 2018 році Роналду освідчився коханій. Наразі вони живуть у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес прибула на Венеційський кінофестиваль із сумочкою за 9 млн гривень.

Також Фокус писав про те, як виглядає молодша донька Роналду та Родрігес.