Кейт Міддлтон зʼявилася з годинником за 216 тисяч грн (фото)

Королівська персона також продемонструвала особливу підвіску з ініціалами дітей.

Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці з годинником за 5,750 доларів. Про це повідомляє Royal Fashion Police.

Майбутній король Великобританії, принц Вільям, та його дружина 14 вересня 2023 року відвідали початкову школу Медлі в Герефорді.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Принцеса Уельська під час виходу продемонструвала вузькі чорні штани з чорним топом, міцні черевики на шнурівці та твідовий фактурний сірий блейзер. Швидка прогулянка лісом була частиною щотижневого шкільного уроку на відкритому повітрі, який є особливою частиною навчальної програми, що заохочує "екологічну обізнаність, збереження та управління лісами", повідомляє People.

А Вільям був одягнений у сірий блейзер, чорні штани і ніжно-блакитну сорочку.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Проте родзинкою образу коханої старшого сина короля Чарльза ІІІ став годинник з нержавіючої сталі від Cartier за $5,750 (понад 216 тисяч грн).

Також Кейт додала до нового луку персоналізовану підвіску з ініціалами своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Нагадаємо, Кейт Міддлтон повторила образ Меган Маркл.

Також Фокус писав про причину перебинтованої руки Кейт Міддлтон під час нещодавньої публічної появи.