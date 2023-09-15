Ірина Шейк хоче одружитися з Бредлі Купером, — ЗМІ

Шейк та Купер виховують доньку Лею, проте наразі моделі приписують роман з Томом Бреді.

37-річна модель Ірина Шейк "грає" із 46-річним футболістом Томом Бреді, але все ще хоче одружитися з актором Бредлі Купером, 48. Про це пише Page Six.

Зірка подіумів та глянців усе ще сподівається зв’язати себе узами шлюбу із зіркою фільму "Місце під соснами", з яким вона виховує 6-річну доньку Лею, повідомляє інсайдер.

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Ірина Шейк та Бредлі Купер Фото: irina shayk/instagram

"Роки були вкладені в стосунки", — розповідає інсайдер, коментуючи роман між моделлю та актором, які розійшдися у 2019 році на фоні чуток про роман Купера з Леді Гагою.

Наприкінці серпня 2023 Шейк і Купер були помічені разом під час відпустки в Італії. Але у вересні модель знову була помічена, коли поспішала в нью-йоркську квартиру футболіста Тома Бреді, з яким їй приписують роман.

Повідомлялося, що Бредлі Купер почав ревнувати колишню кохану до спортсмена, а інший інсайдер розповідав, що він просто радий за модель.

"[Шейк і Купер] так давно не були разом", — розповідає джерело. "Вони є співбатьками, і все. Вони найкращі друзі. Вони щасливі. Бреду дуже подобається Том, і немає нічого, крім підтримки".

Том Бреді з колишньою дружиною Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Нагадаємо, інсайдер повідомляв, що Ірина Шейк готова переїхати до Тома Бреді.

Також Фокус писав про прогулянку Бредлі Купера з донькою Леєю.