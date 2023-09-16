Меган Маркл придумала новий спосіб заробити мільйони доларів

Меган Маркл вирішила не тільки повернутися в Instagram, де розраховує заробити на гучному імені, а й розповісти шанувальникам більше про себе і своє життя в новій книзі.

42-річна дружина принца Гаррі, Меган Маркл, яка нещодавно зіткнулася з цілою низкою професійних невдач, схоже, все ж таки визначилася зі своїм новим проектом, який обіцяє принести їй мільйони доларів. Герцогиня Сассекська слідом за чоловіком вирішила написати книгу спогадів. Про це в інтерв'ю GBNews розповів королівський експерт Том Бауер, автор бестселера "Помста: Меган і Гаррі та війна між Віндзорами".

"За моїми відомостями, вона пише свої мемуари, і це принесе величезний прибуток", — заявив Бауер.

Крім інсайду про нову книжку Меган, письменник не зміг залишити без уваги її нещодавнє запізнення на Ігри нескорених у Дюссельдорфі. Вона прибула туди на день пізніше, ніж принц Гаррі. У своєму виступі колишня акторка вибачилася і сказала, що їй треба було провести час з дітьми, принцом Арчі та принцесою Ліллібет: купити їм молочні коктейлі і взяти старшого на пробіжку перед від'їздом до Німеччини.

Бауер назвав такі виправдання герцогині "сміховинними". Він також вважає, що поїздка Гаррі та Меган на зустріч із Бейонсе була "абсолютною маніпуляцією ЗМІ" і "явно все було підготовлено для того, щоб зняти, як вона обіймає Гаррі".

Що стосується діяльності принца Гаррі, то після виходу скандальних мемуарів "Запасний", що стали книгою, яку найбільше викидали цього літа, він працював над документальним фільмом "Серце нескорених", який минулого місяця показали на Netflix. У ньому розкрито особисті історії спортсменів, які беруть участь в Іграх нескорених. Стрічка отримала схвальні відгуки від глядачів, і принца навіть похвалили за те, що він усьому світові представив сучасних героїв, поранених і ветеранів бойових дій із Великої Британії, США, Південної Кореї, Данії та України з їхнім справжнім досвідом.

Це другий проєкт Сассексів у межах їхньої угоди з Netflix на 100 мільйонів доларів після минулорічного документального серіалу "Гаррі і Меган", у якому вони виступили з кількома заявами на адресу сім'ї Гаррі, а також висловили свою думку про Мегзіт.

Незважаючи на позитивні оцінки критиків, пересічним глядачам він не зайшов. Документальний фільм, описаний як "провальний", не потрапив до десятки найкращих потокових чартів Netflix як у Великій Британії, так і в США через тиждень після його виходу. Він також не був номінований на "Еммі", хоча Сассекси дуже на це розраховували.

Раніше Фокус писав про те, що Меган Маркл сильно схудла, а на Іграх нескорених вона з'явилася без обручки.