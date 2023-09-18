Макс Барських розкрив суму найбільшого заробітку (відео)
Музикант відповів на запитання про карʼєру та особисте життя.
33-річний український співак та композитор Макс Барських розкрив суму свого найбільшого заробітку. Напередодні уродженець Херсона відповів на запитання Євгена Фешака.
За словами виконавця, один його корпоратив оцінюється в суму близько 50 тисяч доларів, проте все може змінюватися від обставин виступу. А найбільші суми Барських отримував за новорічні корпоративи — близько 100 тисяч доларів.
Зокрема музикант зізнався, що святкує іменини на день Миколи, проте свято через зміну календаря переноситься. Адже справжня імʼя Барських — Микола Бортник.
На запитання про найгарніші форми в популярних жінок співак назвав імена теледіви Кім Кардашʼян та моделі Емілі Ратаковскі.
А найкращими друзями в першу чергу назвав режисера Алана Бадоєва та співачку Мішу Романову. Проте розповів, як конфліктував з Бадоєвим, коли той просив переодягнутися співака в жіночу сукню під час зйомок одного з кліпів.
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На запитання про шкідливу звичку український музикант відповів, що не може кинути палити.
А щодо особистого життя, Барських сказав, що наразі не перебуває у стосунках.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Макс Барських приєднався до ЗСУ.
Також Фокус писав про реліз англомовної композиції Макса Барських після приєднання до польського лейблу.