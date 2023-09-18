Кейт Міддлтон у чорному діловому ансамблі відвідала авіабазу (фото)
Король Великобританії Чарльз III призначив невістку командиром військово-повітряного флоту.
Кейт Міддлтон відвідала Королівську військово-морську авіабазу Йовілтон у понеділок, 18 вересня 2023 року. Про це пише New York Post.
Дружина принца Вільяма приміряла кілька рятувальних жилетів під час відвідування стратегічного обʼєкту. На авіабазі вона зʼявилася у стильному чорному штанному костюмі з білим топом і чорними підборами в тон.
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Блейзер принцеси Уельської був від британського бренду Holland Cooper. Його ціна становить 549 фунтів стерлінгів (близько 25 тисяч грн).
На ногах королівської персони були чорні замшеві туфлі від Gianvito Rossi. А до ділового аутфіту вона додала сережки з цитрином.
На авіабазі Міддлтон поспілкувалася з багатьма співробітниками диспетчерської вежі, і навіть очікується, що вона буде керувати імітацією вертольота Wildcat MK2.
Поїздка Міддлтон на авіабазу відбулася після того, як король Чарльз III призначив її командиром військово-повітряного флоту, титул, який раніше мав принц Ендрю до того, як королева Єлизавета II позбавила його військових звань і почестей.
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