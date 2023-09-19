Ковток бадьорості та енергії: 6 головних причин починати свій ранок з кави

Кава — це енергетичний еліксир, який не просто подразнює наші смакові рецептори. Всупереч нескінченним суперечкам, кава може принести вашому організму користь.

Погодьтеся, кава — це не просто напій, це атмосфера. Рано вранці або після напруженого робочого дня любителі кави збираються, щоб випити філіжанку кави або, можливо, провести час на самоті. Її аромат та смак нагадують справжній декаданс. При цьому користь від вживання кави для здоров'я виходить далеко за рамки задоволення і припливу енергії. Якщо ви любитель кави, дізнайтеся, яку користь кава приносить вашому здоров'ю. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Фото: Pixabay

Якщо запитати про негативний вплив кави, то більшість із нас дадуть відповідь, що вся справа в кофеїні. Так, це правильно! Але чи знаєте ви, що кофеїн стимулює ЦНС (центральну нервову систему)? Коли кофеїн потрапляє у ваш мозок, він дає йому сигнал активувати більше нейронів, тим самим збільшуючи енергетичний обмін у всьому мозку. Які ще переваги можна отримати від щоденного вживання кави?

Кава підвищує уважність і концентрацію

Фото: Pixabay

Користь чорної кави полягає у вмісті в ній кофеїну. Як і будь-яка кава, вона містить кофеїн — природний стимулятор, який блокує аденозин, допомагаючи вам залишатися активними та бадьорими. Однак важливо розуміти, що чорна кава забезпечує ці переваги без додавання цукру та жирів, що містяться в деяких кавових напоях, — ділиться Джейслін Каур, тренер зі здорового способу життя.

Кава покращує фізичну працездатність

Коли справа доходить до фітнесу та фізичних вправ, кава може стати вашим союзником. Кофеїн у каві підвищує рівень адреналіну, дозволяючи вам розширити свої фізичні можливості під час тренувань, підвищуючи витривалість і допомагаючи вам досягти своїх цілей у фітнесі.

Кава містить антиоксиданти

Фото: Freepik

"Кава — скарбниця антиоксидантів, таких як хлорогенова кислота. Ці сполуки допомагають боротися з окислювальним стресом, зменшують запалення та підтримують загальний стан здоров'я", — додає експерт.

Кава допомагає контролювати вагу

Для тих, хто хоче схуднути, кава стане цінним супутником. Вміст кофеїну може прискорити метаболізм й сприяти спалюванню жиру. Крім того, кава активує нервову систему, змушуючи її сигналізувати жировим клітинам вашого організму про необхідність розщеплення жиру.

Вибираючи каву замість інших солодких напоїв, ви робите усвідомлений вибір щодо калорійності раціону. Отже, перш ніж піти до спортзалу, ви можете випити філіжанку кави, будучи в цілковитій впевненості, що вона сприятиме схудненню.

Кава знижує ризик захворювань

Фото: Freepik

"Дослідження показують, що споживання кави може знизити ризик різних захворювань, включно з нейродегенеративними станами, як-от хвороба Паркінсона й Альцгеймера, діабет 2 типу та деякі форми раку. Ця потенційна користь для здоров'я пов'язана з тим, що кава багата на антиоксиданти", — каже Джейслін Каур.

Кава підвищує настрій

Кава — це не тільки фізичне здоров'я, вона також може сприяти вашому психічному благополуччю. Здатність кофеїну стимулювати вивільнення серотоніну та дофаміну може поліпшити ваш настрій, знизити ризик депресії та позитивно вплинути на загальний психічний стан.

Дуже важливо пам'ятати, що, як і у випадку з будь-якою іншою їжею або напоями, щодо кави ключовим моментом є помірність. Надмірне споживання кофеїну може призвести до занепокоєння, безсоння та нервозності. Прагніть балансу, який відповідає вашій переносимості, і прислухайтеся до сигналів свого організму!

Нагадаємо, нутриціологиня розповіла, як кава з молоком впливає на ваше здоров'я та вагу.

Раніше Фокус писав про те, що кофеїн у каві впливає на синтез колагену в нашій шкірі, зменшуючи його, тим самим прискорюючи процес старіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.