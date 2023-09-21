Торі Спеллінг поділилася рідкісними архівними фото, де позує зі своєю матір'ю

Своїм привітанням Торі дала зрозуміти всім, що в неї збереглися теплі почуття до матері. Раніше ЗМІ багато писали про те, що між ними пробігла чорна кішка.

50-річна американська акторка і продюсерка Торі Спеллінг, найбільше відома глядачам роллю Донни Мартін у молодіжному телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210", привітала свою матір Кенді з її 78-річчям, поділившись архівними знімками в Instagram.

У каруселі — фото, де Торі ще зовсім маленька, а її мати — молода і красива. Акторка показала, як вони разом гралися, читали книжки, знімалися для глянцевих журналів, а пізніше Кенді позує вже в статусі бабусі, тримаючи на руках дитину своєї доньки.

Фото: Tori Spelling

"З Днем Народження, матусю! Я тебе люблю. Вдячна бути твоєю донькою. Деякі з моїх найщасливіших спогадів пов'язані з тим, як ми з тобою так сильно сміялися, що ми були щасливі, нестримно сміялися до сліз... Зазвичай також це охоплює свята лоскоту і бійки за їжу (можливо, за морозиво). Я ніколи не сприймаю як щось само собою зрозуміле прекрасне життя, в якому ти виростила мене і Ренда з татом. І я, така стійка і сильна людина, багато в чому зобов'язана тобі. У нашій родині є сильні жінки. Я передаю це далі. Любила і досі люблю дивитися з тобою в ліжку фільми жахів. Завжди", — йдеться у підписі до знімків.

Своїм постом Торі, серед іншого, показала, що в її стосунках немає того розладу, про який так багато писали ЗМІ.

Минулого місяця колишній чоловік Торі, Чарлі Шаніан, поділився власним поглядом на колишню ворожнечу актриси з мамою, від якої вона жила окремо відтоді, як її батько, Аарон Спеллінг, помер у червні 2006 року.

Сценарист заявив, що розлад між матір'ю і донькою поглибився, коли покійний кіно- і телепродюсер назвав дружину єдиною спадкоємицею своїх статків у 600 мільйонів доларів. Рішення батька довело Торі до сліз. Причому, каже Шаніан, справа була не в грошах, а в тому, що батько все структурував таким чином, виділивши головних і другорядних людей у своєму житті.

Він також стверджував, що Кенді створила трастові фонди для двох своїх дорослих дітей, які, за його словами, вони "все одно отримають... коли-небудь".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Торі Спеллінг з колишнім чоловіком і дітьми

Минулого місяця стало відомо, що Торі та її п'ятеро дітей, найстаршому з яких 16 років, а наймолодшому шість — жили у фургоні на території кемпінгу. На Кенді Спеллінг посипалися критика і осуд за те, що вона нібито ігнорувала житлову "кризу" і фінансові проблеми своєї дочки. Вона навіть була змушена відключити коментарі в соцмережі.

Тоді інсайдер говорив, що мати Торі знайшла житло для доньки, однак та відмовилася від допомоги.

За інформацією таблоїдів, Торі відчуває труднощі з грошима після розриву з колишнім чоловіком Діном Макдермоттом, який оголосив про розставання в червні після 17 років шлюбу. До того як переїхати у фургон, Спеллінг із дітьми жила в мотелі, сплачуючи 100 доларів за ніч.

Зазначимо, що будинок на колесах різко контрастує з маєтком у стилі французького замку за 165 мільйонів доларів, який дістав назву The Manor, у якому вона виросла зі своїм батьком, телемагнатом Аароном Спеллінгом.

Раніше Фокус писав, що Торі потрапила до лікарні з невідомим діагнозом.