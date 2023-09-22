Зейн Малік показав рідкісні знімки з донькою (фото)

Музикант привітав з триріччям свою спадкоємицю від Джіджі Хадід.

30-річний британський співак Зейн Малік привітав доньку Хай з третім днем народження. Фото зі спадкоємицею та слова побажань музикант залишив у своєму Instagram з понад 50 млн підписників.

"З днем народження, моє все, ти найдивовижніша душа, яку я коли-небудь знав. Кожен день, який я проводжу з тобою, — це благословення, яке я не можу передати словами. Уже 3!! Куди сплинув той час? Моя прекрасна маленька дівчинка, я не міг би жити без тебе, дякую тобі за всю любов, яку ти приносиш у моє життя", — звернувся до іменинниці зірковий батько.

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Зейн Малік з донькою Хай

На знімках Малік годує свою спадкоємицю та показав її святкові торти, зокрема з героями мультфільму "Крижане серце".

Трирічна Хай — донька співака та американської супермоделі Джіджі Хадід. Зіркова пара розійшлася восени 2021 року, проте продовжує підтримувати стосунки заради спільної дитини.

Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Нагадаємо, Зейн Малік дав рідкісний коментар про конфлікт з мамою Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Зейна Маліка та Селени Гомес.