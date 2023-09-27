Дженніфер Еністон стурбована романом свого колишнього чоловіка та Емілі Ратаковскі

Джастін Теру та Емілі Ратаковскі були помічені на Відкритому чемпіонаті США з тенісу цього місяця.

Дженніфер Еністон боїться пережити зраду на тлі чуток про роман між її колишнім чоловіком Джастіном Теру і моделлю Емілі Ратаковскі. Після розлучення вона зберегла хороші стосунки з Джастіном, але побоюється, що його роман з Емілі зруйнує цей крихкий зв'язок. Про це пише The News.

Джастін Теру та Емілі Ратаковскі були помічені на щорічному Відкритому чемпіонаті США з тенісу на початку цього місяця, що неминуче нагадало Еністон про її розлучення з Бредом Піттом. Актор почав зустрічатися з Анджеліною Джолі, коли зірка "Друзів" ще була його дружиною, що було дуже болісно для неї.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру Фото: Getty Images

Інсайдер розповів про страхи актриси, заявивши: "Джен бачить, у чому полягає початковий потяг до Емілі — вона сексуальна, і вона не обов'язково шукає довгострокових зобов'язань — але Джен не хоче, щоб Джастін з нею сплутався".

Інсайдер зазначив, що Емілі Ратаковскі — "найгірший кошмар кожної жінки, як і Анджеліна". За його словами Дженніфер Еністон дуже цінує дружбу з Джастіном Теру і не хотіла б, щоб його стосунки з Емілі порушили цей зв'язок. Але вона і не хоче виглядати ревнивою колишньою. Тож Еністон явно опинилася в дуже незручному становищі.

Дженніфер Еністон була у стосунках із Теру сім років, перш ніж пара розлучилася 2018 року. Але вони продовжували спілкуватися і підтримувати одне одного.

Емілі Ратаковскі розлучилася з кінопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом після чотирьох років шлюбу.

І заявила, що тепер насолоджується свободою.

"Я віднедавна вільна: по суті, вперше в житті. Я просто відчуваю, що насолоджуюся свободою, не турбуючись про те, як мене сприймають", — повідомила модель і почала ходити на побачення.

Щотижня папараці фотографували її з новим кавалером. Причому вона встигла завести короткі романи з колишніми хлопцями інших селебріті. Так, вона встигла сходити на кілька побачень із Пітом Девідсоном, який зустрічався з Кім Кардаш'ян.

Емілі Ратаковскі та Піт Девідсон Фото: Getty Images

А потім завела роман з Гаррі Стайлзом, чим дуже засмутила його колишню дівчину, акторку і режисерку Олівію Вайлд.

Олівія Вайлд і Гаррі Стайлз зустрічалися із січня 2021 по листопад 2022 року. З чуток, вони розлучилися друзями. А з Емілі Олівію пов'язувала дружба, вони підтримували одне одного й часто спілкувалися.

Тож, коли виявилося, що в Емілі роман із Гаррі, Олівія відчула себе зрадженою. Інсайдери говорили, що Емілі навіть просила вибачення у колишньої подруги.