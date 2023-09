Дієтологи назвали 5 найкорисніших видів м'яса та риби для вашого здоров'я

Білок є будівельним матеріалом для наших клітин, тому достатнє його вживання є ключовим моментом. Дієтологи назвали 5 найкорисніших видів м'яса та риби, які допоможуть вам отримати необхідні поживні речовини.

Якщо ви хочете наростити м'язову масу, зберегти м'язи під час схуднення або просто підтримати своє здоров'я, збільште щоденне споживання білка. Хоча рекомендована добова норма (RDA) білка становить лише 0,8 грама на кілограм маси тіла, більшість досліджень та експертів сходяться на думці, що більшості людей корисно вживати близько 1,2 грама на кілограм ваги тіла, особливо для запобігання втрати м'язової маси. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Незважаючи на те, що ви можете легко отримати білок із рослинних джерел, білки тваринного походження вважаються білками вищої якості, оскільки вони містять усі 9 незамінних амінокислот і легше перетравлюються та засвоюються. Існує два різних типи тваринного білка: м'ясний і нем'ясний. З м'ясних це може бути яловичина, риба, свинина або птиця, а нем'ясними продуктами є будь-які побічні продукти тваринного походження, такі як молочні продукти та яйця.

Якщо ви хочете легко збільшити споживання білка, дієтологи рекомендують додавати у свій раціон ці корисні тваринні білки.

Свиняча корейка

Фото: Freepik

Свиняча корейка є чудовим джерелом вітамінів групи B, включно з тіаміном, ніацином, вітаміном B6 і вітаміном B12. Вітаміни групи В необхідні для виробництва енергії та беруть участь у різних процесах організму: від синтезу ДНК до виробництва нейротрансмітерів. Оскільки вітаміни групи B водорозчинні і їх необхідно поповнювати щодня, важливо регулярно додавати до свого раціону хороші джерела, зокрема свинячу корейку, темну листову зелень та молочні продукти.

Загалом 100 г вареної свинячої корейки містять 22 грами білка і всього 2,4 грама насичених жирів.

Лосось

Фото: pexels.com

Лосось, консервований, копчений або запечений, є універсальним та корисним тваринним білком. "Лосось — це не просто чудове джерело білка, він також багатий на омега-3 жирні кислоти, які необхідні для здоров'я серця і навіть запобігання депресії", — каже дипломований дієтолог Дженна Вольпе.

Одна порція дикого атлантичного лосося вагою 100 г містить 7 грамів жиру, більша частина якого складається з корисних для серця жирних кислот омега-3, які, як засвідчили дослідження, чинять протизапальну дію та корисні для шкіри й суглобів.

Пісний яловичий фарш

Фото: Freepik

У той час як червоне м'ясо може містити нездорову кількість насичених жирів, дуже пісний яловичий фарш містить білки, вітаміни та мінерали, які є в яловичині з низьким вмістом жиру. Це доступний та економічний варіант, який можна використовувати в усьому: від тушкованих страв до гамбургерів. Дуже пісний яловичий фарш на 90 % складається з пісного м'яса і лише на 10 % або навіть менше, з жиру.

"Яловичина містить деякі ключові поживні речовини для різних функцій організму, імунної підтримки та енергетичного обміну, як-от залізо, цинк, вітаміни групи B, такі, як B12, ніацин і селен", — каже Ембер Трехо. Усього одна порція яловичого фаршу вагою 100 г містить 22 грами білка, 12% денної норми заліза і 50% денної норми цинку.

Сардини

Фото: Freepik

Так, рибні консерви теж корисні. "Сардини багаті необхідними поживними речовинами, такими як білок, вітамін B12, вітамін D, кальцій і мінерали", — каже Ван На Чун, магістр охорони здоров'я, доктор медичних наук.

Одна банка сардин містить 22,6 грама якісного білка, а також 27% денної норми кальцію. Ці поживні речовини необхідні для міцних кісток та здорової шкіри. Окрім цього сардини багаті на жирні кислоти омега-3, які допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань й поліпшити функцію кровоносних судин, додає Чун.

Тріска

Фото: Freepik

Якщо вам не подобається рибний смак лосося або сардин, тріска — чудовий вибір риби з високим вмістом білка, м'яким смаком і простим і способами приготування. Менше 1 грама жиру, всього 90 калорій і 19 грамів білка на порцію в 100-150 г — це здорова і неймовірно корисна для вашого здоров'я вечеря.

Нагадаємо, 12 продуктів, у яких міститься найбільше колагену.

Раніше Фокус писав про те, які продукти потрібно їсти на сніданок, щоб не старіти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.