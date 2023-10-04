Стиль життя
Співачка Ірина Білик у новому селфі показала обличчя без макіяжу (фото)
Вона звернулася до фанів із запитанням, чи впливає зачіска на характер жінки. Шанувальники активно обговорюють її нове фото.
Українська співачка, композиторка і поет-пісняр Ірина Білик опублікувала в Instagram новий знімок, на якому похвалилася зачіскою і продемонструвала обличчя без косметики.
"А скажіть мені... Чи впливає зачіска жінки на її настрій і характер?", — звернулася вона до фоловерів.
У коментарях фани активно обговорюють її нове фото:
- "На характер, мабуть, ні, а ось на настрій дуже".
- "Іро, яка ти красива без макіяжу!"
- "Впливає) Вам добре з будь-якою зачіскою"
- "Я не знаю, чи впливає зачіска на характер жінки, але на настрій точно впливає".
- "На настрій можливо, на характер — ніколи! Якщо характер лагідний, то будь-яка зачіска буде прикрашати, а коли людина лай*о — навіть розкішна зачіска не врятує від смороду..."
- "Яка гарна з натуральним макіяжем! Неймовірна!"
- "На 100%. Якщо на голові класна укладка — ти королева, якщо хаотичні кучері — дівчинка, а якщо "хр*н знає що" — відьма!"
- "Швидше навпаки, настрій жінки впливає на зачіску".
- "Красуня!!!"
- "Та годі це Ви?"
- "Так дуже пасує!)".
- "Не впізнати без гриму вам дуже добре".
- "Без мейку красивіше виглядаєте, ніж із ним. Більш жива і природна)".
- "Ви неперевершена".
- "Правильно сказати не "впливає", а "виражає" стан душі, якщо ми готові на зміну зачіски, значить, відбуваються зміни і в нашому житті".
Нагадаємо, Фокус писав про те, що Ірина Білик розповіла про зруйнований будинок. Білик відверто розповіла про наслідки окупації її населеного пункту і руйнування будинку в селі Березівка Бучанського району.