Інсайдер розповів про побачення Шер та її молодого бойфренда

Пара, яка познайомилася під час Паризького тижня моди 2022, на короткий період розставалася, проте відновила стосунки.

Стали відомі нові деталі роману 77-річної американської співачки Шер та 37-річного репера Александра Едвардса після відновлення їхніх стосунків та появи на публіці в Парижі під час Тижня моди. Про це пише Page Six.

Повідомляється, що музикант продовжує викликати посмішку на обличчі Шер, навіть після їхнього короткого розриву.

Дует був помічений напередодні за вечерею у знаменитому готелі Costes у Парижі — і за словами інсайдера, пара "здавалася дуже щасливою".

Александр Едвардс та Шер

"Вони сиділи близько одне до одного і всі посміхалися", — додало джерело.

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Александр Едвардс та Шер Фото: Getty Images

Шер та Едвардс відвідали вечірку з нагоди презентації H&M Rabanne у Silencio, де вона представила новий сингл зі свого майбутнього, першого в історії різдвяного альбому.

"На шляху до дебюту з моєю першою піснею з мого нового альбому в перший раз", — підписала вона фото з Едвардсом в Instagram.

"Паризький тиждень моди зустрічає Різдво Шер. Ось і ми!" — додала знаменитість.

Александр Едвардс та Шер

Нагадаємо, Шер та Александр Едвардс зʼявилися разом на публіці в Парижі.

Також Фокус писав про звинувачення Шер у наймі людей для викрадення сина з готелю.