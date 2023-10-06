Син Анджеліни Джолі зустрічається з актрисою з "Американської історії жахів"

Пакса Тьєна Джолі-Пітта бачили на побаченні з актрисою Кармен Бланшар.

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Пакс Джолі-Пітт був помічений у Лос-Анджелесі на милому побаченні з актрисою Кармен Бланшар, зіркою популярного містичного серіалу "Американська історія жахів". Про це пише Hollywood Life.

19-річний Пакс і 20-річна Кармен прогулювалися в Лос-Анджелесі в районі Лос-Феліс і насолоджувалися морозивом.

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Пакс був у білій футболці і приховував обличчя під козирком бейсболки, а Кармен обрала просту чорну мінісукню і білі кросівки.

Пакс Джолі-Пітт і Кармен Бланшар

Після прогулянки пара сіла в машину юнака.

В останні кілька років Пакса часто бачили в околицях Лос-Анджелеса, коли він вигулював свого собаку або ходив по магазинах.

Пакс був популярною зірковою дитиною, а тепер, коли виріс, почав працювати в індустрії розваг. Фактично, Пакс навіть працював зі своєю знаменитою 48-річною матір'ю над кількома кіновиробництвами. Його остання робота у фільмі з Енджі була закулісною роботою над фільмом "Без крові".

За тиждень до побачення Пакса з Кармен у кав'ярні, Анджеліна розмірковувала про те, як "все її життя змінилося" після того, як вона стала матір'ю в 26 років. Крім Пакса, актриса "Малефісенти" ділить Шайло, Захару, Меддокса, Нокса і Вів'єн з 59-річним Бредом Піттом.

Пакс Джолі-Пітт зі своєю матір'ю Фото: Getty

Колишнє подружжя розлучилося 2016 року і почало майже десятирічну битву за опіку. За даними In Touch , Бред і Анджеліна нарешті завершили своє розлучення на початку цього року.

"Наявність дітей врятувала мене — і навчила жити в цьому світі по-іншому", — розповіла Анджеліна Vogue для листопадового номера.

Що стосується Кармен Бланшар, вона зіграла юну Вайолет в одному з епізодів AHS у 2011 році. Відтоді висхідна зірка з'являлася в таких фільмах, як "Зустрічі", "Світ вдалині" і короткометражному фільмі "Довіряючи надію", згідно з її профілем на IMDb.