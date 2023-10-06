Топ 7 продуктів, які потрібно їсти для здоров'я гормональної системи

Можливо, ви чули про дієти, що балансують гормони, і деякі страви, які обіцяють поліпшити рівень гормонів. Експерт розповідає, які продукти дійсно можуть позитивно вплинути на вашу гормональну систему.

Гормони — це хімічні посланці, які потрапляють до нашого кровотоку і відіграють важливу роль у різних функціях організму, таких як обмін речовин, ріст і розмноження. Багато аспектів здорового способу життя можуть допомогти зберегти баланс гормонів. Про це пише Today.

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У більшості випадків гормональному дисбалансу неможливо запобігти, але є речі, які ви можете зробити, щоб оптимізувати загальний стан здоров'я і тримати гормони під контролем.

Фото: Freepik

Докторка Таз Бхатія, лікарка інтегративної медицини розповіла про певні звички, які можуть природним чином сприяти підтримці гормональної функції. До них належать:

управління стресом;

достатня кількість сну;

регулярні заняття спортом;

збалансоване харчування.

"Їжа — це основа того, як ми живимо своє тіло та отримуємо поживні речовини… і продукти, які ми обираємо, також можуть бути важливими, коли йдеться про гормони", — каже Бхатія.

Здорова дієта, багата різноманітними рослинами, корисними жирами, білками, клітковиною і вітамінами, допомагає забезпечити організм необхідною енергією й поживними речовинами для ефективного метаболізму гормонів.

Певні продукти оптимальні для підтримки гормонального здоров'я. Мета полягає в тому, щоб за можливості включати ці гормонобезпечні продукти у свій щоденний раціон.

Насіння чіа

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За словами Бхатія, насіння чіа багате на вітаміни, антиоксиданти й корисні жири, необхідні організму, а високий вміст клітковини робить його найкращим вибором серед насіння.

За словами Бхатія, харчова клітковина важлива для гормонального балансу, оскільки вона допомагає контролювати рівень цукру в крові та резистентність до інсуліну. Клітковина також підтримує перистальтику кишківника і допомагає нам почуватися ситими.

"Нам потрібно багато хорошої клітковини в раціоні, тому що, якщо ми не розщеплюємо їжу належним чином, ми не зможемо ефективно засвоювати поживні речовини і метаболізувати гормони", — пояснює Бхатія.

Насіння чіа містить близько 10 грамів клітковини на порцію в 30 г, і мета полягає в тому, щоб отримувати від 25 до 30 грамів клітковини щодня.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Жир необхідний для вироблення холестерину, який є основним будівельним блоком для виробництва гормонів. За словами Бхатія, здорові жири живлять тіло і мозок, допомагають стабілізувати рівень інсуліну і цукру в крові.

Збільшення споживання корисних жирів може допомогти з гормональним балансом і хорошим холестерином.

"Додавання столової ложки оливкової або кокосової олії поступово створює правильний жировий баланс", — каже Бхатія, додаючи, що це може допомогти організму правильно виробляти гормони.

Лосось

Жири омега-3 містять холестерин, необхідний організму для вироблення гормонів, а також мають протизапальні властивості.

Лосось багатий на жирні кислоти омега-3, включно з ейкозапентаєновою кислотою (EPA) і докозагексаєновою кислотою (DHA). Він також допомагає метаболізувати естроген, запобігаючи його накопиченню в організмі, зазначає Бхатія. Лосось — один з найкращих продуктів для гормонального здоров'я, але він не тільки допомагає організму підтримувати здоровий гормональний баланс, а й є чудовим джерелом білка та інших вітамінів.

Хрестоцвіті овочі

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Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста і качанна капуста, також можуть відігравати роль у метаболізмі гормонів, зокрема естрогену.

Це сімейство овочів багате на фітонутрієнти, вітаміни й антиоксиданти, які допомагають підтримувати здоровий рівень естрогену і загальне гормональне здоров'я. Овочі хрестоцвітих також багаті клітковиною і начинкою, що робить їх поживною основною стравою або доповненням до їжі.

Темна листова зелень

Фото: Freepik

Темні або яскраво забарвлені овочі, як-от капуста, листя салату і шпинат, багаті на вітаміни та мінерали, які допомагають підтримати загальний стан здоров'я, а також позитивно впливають на роботу печінки та щитоподібної залози.

"Це продукти з високим вмістом глутатіону або антиоксидантів", — каже Бхатія, додаючи, що глутатіон може сприяти здоров'ю мозку і серця, і зменшувати запалення. Листова зелень часто містить велику кількість вітамінів А, С і Е, а також коензиму Q10, які важливі для здорового гормонального балансу.

Якщо ви не є шанувальником листової зелені, спробуйте змішати її зі смузі з іншими фруктами, але головне в тому, щоб ви змішували овочі, а не вичавлювали з них сік, щоб зберегти всю клітковину.

"Я люблю зелені смузі, тому що вони містять клітковину та багато антиоксидантів, і ви навіть можете додати до них деякі овочі сімейства хрестоцвітих, змішавши їх усі разом", — рекомендує Бхатія.

Батат

Батат — це смачний коренеплід, багатий на клітковину, калій і, насамперед, вітамін А, зазначає Бхатія. Насправді батат містить бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Крім підтримки загального стану здоров'я і гормонального балансу, він допомагає поліпшити здоров'я очей. Це чудовий гарнір і доповнення до вашого раціону, особливо восени.

Бразильський горіх

Фото: Pixabay

Бразильські горіхи багаті поживними речовинами й містять багато селену — мінералу, необхідного для підтримання функції щитовидної залози, каже Бхатія. Селен безпосередньо бере участь у виробленні гормонів щитовидної залози, які допомагають контролювати обмін речовин.

Крім селену, бразильські горіхи багаті на магній та корисні жири.

"Вам потрібно всього близько двох штук на день, щоб отримати те, що потрібно вашому організму", — рекомендує Бхатія. Всього один бразильський горіх містить близько 95 мкг селену, а рекомендована добова норма для більшості дорослих становить 55 мкг селену.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як позбутися ожиріння, спричиненого кортизолом.

Раніше Фокус писав про те, що ви можете збільшити рівень дофаміну природним шляхом, споживаючи продукти, багаті на цей гормон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.