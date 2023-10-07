Ольга Сумська стала на захист Віталія Козловського: що сталося

Вадим Лисиця раніше розповів, що частину війської зарплати Віталія Козловського забирає його експродюсер Ігор Кондратюк.

Українська акторка Ольга Сумська різко відреагувала на новини про те, що Ігор Кондратюк забирає частину військової зарплати Віталія Козловського, який наразі захищає Україну в лавах Нацгвардії. Своїми думками зірка "Роксолани" поділилася у Facebook.

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни!" — написала 57-річна артистка.

Сумська додала, що Кондратюк "давно перейшов межу в цій темі".

"Думали, хоча б у цей страшний час прийде до тями і зупиниться …Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" — риторично запитала українська знаменитість.

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Ольга Сумська стала на захист Віталія Козловського Фото: Скриншот

У червні 2023 року українському співаку Віталію Козловському вручили повістку. Артист вступив до лав Збройних сил України та проходив спочатку навчання в Київській області. Час від часу він показує своє теперішнє життя в соцмережах.

Віталій Козловський

Зокрема, артист розповідав прихильникам, що сумує за сценою.

Також Фокус писав про присягу Козловського на вірність Україні.