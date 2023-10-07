Дженніфер Лопес ревнує Бена Аффлека до ексдружини

Артистці не подобається особливий звʼязок між експодружжям та їхні часті зустрічі.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес ревнує Бена Аффлека, 51, до ексдружини, акторки Дженніфер Гарнер, 51. Про це пише Life & Style.

"Джей Ло відчуває сильні ревнощі через їхній глибокий зв'язок", — розповідає інсайдер, близький до зіркової пари.

Окрім цього, джерело зазначило: "Вона вважає, що Бен збрехав їй про свою дружбу з Джен. Сьогодні їхній зв'язок міцніший, ніж коли вони були одружені".

Співачці навіть довелося поговорити з колишньою дружиною Аффлека, пояснивши, що їй не подобається такий тісний звʼязок експодружжя.

"Зараз вони у великій сварці через Бена", – наголосив інсайдер.

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Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер були одружені з 2005 по 2018 роки. Втім, неофіційний розрив пари стався ще у 2015. Вони виховують трьох спільних дітей — Серафіну, Вайолет та Семюеля.

Наразі Гарнер зустрічається з бізнесменом Джоном Міллером та навіть заручилася з ним.

Т﻿им часом Бен Аффлек повернувся до своєї колишньої дівчини Джей Ло навесні 2021 року, а у 2022 вони зіграли весілля.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес смакувала бургери в машині з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про осінній образ Джей Ло в пастельних відтінках.