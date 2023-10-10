Леді Гага помічена на рідкісному побаченні з бойфрендом (відео)

Артистка та підприємець Майкл Поланскі зустрічалися з 2020 року. Втім, у 2023 стало відомо про їхнє розставання.

37-річна американська співачка Леді Гага та її бойфренд Майкл Поланскі, 45, були помічені на двох концертах у Лас-Вегасі, що, судячи з усього, розвіяло будь-які чутки про їхній розрив. Про це пише Page Six.

Фанат поділився відео, на якому Гага та Поланскі гуляють по залу під час концерту Кеті Перрі, а співачка "Bad Romance" у цей момент посміхається.

Їх також помітили в новому закладі Лас-Вегаса "The Sphere", коли вони прийшли подивитися на виступ U2.

Гага була у синьо-коричневій куртці, коли вона та її коханий були зняті на відео, танцюючи та розважаючись у VIP-секції музично-розважальної арени.

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Леді Гага з бойфрендом

Минулого місяця її та Поланскі також помітили на побаченні, через кілька місяців після того, як Radar Online повідомив, що вони припинили свій трирічний роман через розбіжності щодо шлюбу та дітей.

"Вони розлучилися кілька місяців тому. Це було по-дружньому. Вони досі друзі", — повідомило джерело виданню наприкінці березня 2023.

Леді Гага з бойфрендом

Побачення в серпні 2023 стало першим разом, коли їх публічно помітили разом більше ніж за рік.

Нагадаємо, Леді Гагу помітили на зйомках сиквелу "Джокера".

Також Фокус писав про реакцію Леді Гаги на смерть Тоні Беннетта.