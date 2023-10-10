Антоніна Хижняк показала нові фото із сином

Антоніна та її син одягнули жовті речі на честь Дня психічного здоров'я.

Українська актриса кіно і дубляжу, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк опублікувала у Facebook пост, присвячений Всесвітньому дню психічного здоров'я. Його вона супроводила зворушливими фотографіями зі своїм сином Максимом. На знімках мати і син буквально випромінюють любов одне до одного, позуючи серед жовтіючого листя на піску. І Антоніна, і Максим у своїх ансамблях використовували жовтий колір, який символізує цей день.

"Сьогодні відзначають День психічного здоров'я. Це не просто питання актуальне, це питання життя та його якості. Здорова менталка дає нам змогу краще впоратися зі стресом і викликами (а їх у нас повні кишені), зберігати стійкість у негативних ситуаціях і знаходити рішення в складних життєвих моментах. Це забезпечує нам внутрішню гармонію, здатність відчувати радість і задоволення від життя. Зберігати психічне здоров'я — це не тільки профілактика психічних розладів, а й забезпечення щасливого, здорового та збалансованого життя. Це дає нам змогу бути кращими батьками, партнерами, колегами та друзями. Тому важливо виробити звичку піклуватися про своє ментальне здоров'я, розвивати емоційний інтелект і шукати підтримку у важкі часи. Наша психічна стійкість — це наш фундамент. А нам усім зараз ой як потрібен фундамент. Адже нам ще з нього будувати!", — підписала знімки актриса.

День психічного здоров'я відзначають у світі 10 жовтня з 1992 року. Всесвітній день встановлено з ініціативи Всесвітньої федерації психічного здоров'я за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав, що Антоніна Хижняк відреагувала на крадіжку росіянами знаменитого серіалу.