Чому з віком складно схуднути: експерти назвали 5 головних причин

До 30 ви могли за тиждень прийти у форму, всього лише відмовившись від солодкого і мучного, але з віком, щоб схуднути, доводиться докладати максимум зусиль. Експерти пояснили, чому так відбувається.

Ні для кого не секрет, що з віком ваше тіло зазнає безліч змін. Одна з найскладніших речей, яку потрібно прийняти, це те, що з віком худнути складніше, а ось набрати зайві кілограми дуже легко і швидко. Знайте, що ви не самотні. Експерти пояснюють, чому з віком не так легко скинути зайву вагу і як із цим впоратися. Про це пише Eat This, Not That.

Гормональні зміни

Точно так само, як ваше тіло змінюється з віком, змінюються і ваші гормони. Емі Шапіро, магістр медичних наук, доктор медичних наук, пояснює: "Відбувається зміна гормонів, як у чоловіків, так і у жінок. Жінки відчувають падіння рівня естрогену під час менопаузи, що пов'язано зі збільшенням черевного жиру. Чоловіки відчувають падіння рівня тестостерону, зменшуючи його регулювальний вплив на розподіл жиру, м'язову силу і м'язову масу".

Чоловіки і жінки також можуть відчувати зниження рівня гормонів росту з віком. За словами Шапіро, основна функція гормону росту — збереження м'язів і сили. Це зниження також знижує рівень метаболізму в стані спокою. Наприклад, ви можете займатися спортом, правильно справлятися зі стресом і дотримуватися здорової дієти, щоб полегшити більшість симптомів, пов'язаних із менопаузою.

Зміни в режимі сну

З віком ви можете помітити, що ваш режим сну змінюється. Вам може знадобитися більше часу, щоб заснути, і ви можете часто прокидатися вночі або навіть прокидатися вранці раніше, ніж зазвичай. "Безсоння впливає на порушення регуляції нейроендокринної системи контролю апетиту, що призводить до зміни швидкості метаболізму", — каже Шапіро. "Коли тривалість сну обмежена, рівень греліну (гормону голоду) підвищується, що може призвести до збільшення споживання їжі та неправильного вибору високоенергетичної їжі".

Важливо визначити, що є причиною безсоння. Незначні зміни, такі як відмова від мобільного телефону перед сном, медитація або навіть зміна подушки, можуть допомогти. Якщо ні, то, ймовірно, настав час поговорити із сімейним лікарем.

Вікова втрата м'язової маси

Якщо ви ще не знали, після 30 років ви починаєте втрачати м'язову масу. Фактично, дослідження показують, що м'язова маса може зменшуватися на цілих 3-8% кожні 10 років після досягнення 30-річного віку. Цей відсоток стає ще вищим, коли вам виповнюється 60 років.

"Природно, з віком ви втрачаєте м'язову масу", — пояснює Шапіро. "Оскільки м'язи споживають більше калорій, ніж жирова маса, кількість калорій, які ви спалюєте під час відпочинку, також знижується". Зайве говорити, що вам потрібно постійно підтримувати м'язову масу, щоб скинути вагу.

Зниження активності

Фізична активність корисна для розуму, тіла і душі, а також для ваших зусиль зі зниження ваги. З віком це стає все більш необхідним. "Крім втрати м'язової маси, зниження м'язової сили і витривалості/витривалості може призвести до фізичної бездіяльності або зниження бажання тренуватися", — каже Шапіро.

Тож, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя, настав час це виправити. Наприклад, силові тренування часто не беруть до уваги, але це один з найкорисніших видів вправ, які ви можете включити у свій розпорядок дня; він змушує вас рухатися і вирішує проблему вікової втрати м'язової маси.

Повільніший метаболізм

За словами дієтологині Лізи Янг, "з віком обмін речовин сповільнюється через зменшення м'язової маси, на що впливають такі чинники, як стать і маса тіла".

Що робити з цим неприємним уповільненням метаболізму? Що ж, один зі способів розв'язання цієї проблеми — контролювати розмір порцій під час їжі. Цього можна домогтися, використовуючи тарілки меншого розміру і їсти, тільки коли ви голодні.

"Розмір порцій так само важливий, як і те, що ви їсте", — каже нам Шапіро. "Надмірне споживання будь-чого, навіть білка, може перетворитися на жир. Особливо коли обмін речовин з віком сповільнюється, ще важливіше стежити за тим, скільки ви їсте. Перш ніж з'їсти добавку, запитайте себе, чи потрібно вам це чи ні, можливо, це просто спрага".

З віком важливо переглянути свій спосіб життя, щоб переконатися, що ви ведете активний спосіб життя й оптимізуєте свої шанси на схуднення.

