Ленні Кравіц представив дуже відвертий кліп на нову пісню, знятий українкою (відео)

Пісня TK421 увійде до 12-го студійного альбому Ленні "Blue Electric Light", реліз якого заплановано на 15 березня 2024 року.

59-річний рок-музикант Ленні Кравіц розбурхав світовий шоу-бізнес дуже відвертим відеокліпом на пісню TK421, режисером якого стала українка Таня Муіньо, вже добре відома західним зіркам.

Відео вийшло настільки гарячим, що YouTube змушений був поставити вікове обмеження, оскільки на деяких кадрах співак з'являється повністю оголеним, демонструючи практично ідеальне тіло.

TK421 — трек, який увійде до 12 студійного альбому артиста "Blue Electric Light". Реліз платівки заплановано на 15 березня 2024 року, і вона стане першою за шість років. Останній диск Ленні випустив у 2018-му.

Новий альбом складатиметься з 12 треків, які сам музикант називає "вибуховими, романтичними та надихаючими". Над диском Кравіц працював у тандемі з гітаристом Крейгом Россом.

На своїй сторінці Таня Муіньо поділилася кадрами кліпу.

"З найпершого дня і донині кожен момент роботи разом з тобою @lennykravitz був особливим. Дякую за подорож!.. Велика любов до моєї української команди, яка завжди підтримує мене і ділиться зі світом своїм талантом," — написала вона.

Постановкою хореографії для Лені займалася киянка Марина Кущева, а оператором відео став Микита Кузьменко.

Ленні Кравіц — не перша світова зірка в резюме кліпмейкерки з Одеси. Таня Муіньо з 2019 року знімала музичні відео для Кеті Перрі, Біллі Айліш, Lil Nas X, Cardi B, Lizzo, Harry Styles, The Weeknd, Елтона Джона і Брітні Спірс. Ба більше, вона отримала премію MTV Video Music Awards.

Таня Муіньо і Ленні Кравіц Фото: Tanu Muiño/instagram

Раніше Фокус писав, що напередодні прем'єри кліпу Ленні Кравіц поділився його тизером.