Бредлі Купер "захоплений" початком роману з Джіджі Хадід

Зіркову пару кілька разів помічали на побаченнях. Вони двоє виховують доньок від попередніх союзів.

48-річний американський актор Бредлі Купер "дуже захоплений" початком свого роману із моделлю Джіджі Хадід, 28, а інсайдери стверджують, що він говорив друзям, що зірка подіумів палестинського походження "точно його тип". Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара підігріла чутки про роман після того, як вони були сфоторафовані разом, коли повертались до Нью-Йорка на початку жовтня 2023 в позашляховику Бредлі після нібито романтичної поїздки.

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Бредлі Купер Фото: Getty Images

Згідно з джерелом, колишній бойфренд Ірини Шейк "знову хоче зустрічатися та мати стосунки". Проте джерело стверджує, що потенційний новий союз розлютив колишнього коханого Джіджі, 30-річного співака Зейна Маліка, від якого вона виховує трирічну доньку Хай.

"Бредлі в захваті від знайомства з Джіджі. Він давно не відчував такого захоплення від жінки", — розповів інсайдер.

Джерело додало, що молода мама "точно його тип".

Джіджі Хадід під час вагітності Фото: Скріншот

"Джіджі є хорошою матір’ю для своєї доньки Хай, і Бредлі вважає це дуже привабливим", — продовжило джерело, стверджуючи, що супермодель також "набрала бали" за те, що "підтримує тверезість [Бредлі], яка для нього є надзвичайно важливою".

Актор також виховує доньку Лею від моделі Ірини Шейк, з якою розійшовся у 2019 році.

Нагадаємо, Джіджі Хадід свого часу була закохана в Бредлі Купера.

Також Фокус писав про перше побачення Джіджі Хадід та Бредлі Купера.