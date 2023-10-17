Кеті Перрі та Орландо Блум вирушили на побачення у Лас-Вегасі (фото)

Зіркова пара заручена з 2019 року та виховує спільну доньку Дейзі Дав Блум.

38-річна американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум, 46, сходили на побачення у Лас-Вегасі. Про це пише Daily Mail.

Молода мама продемонструвала фігуру в сукні з леопардовим принтом та тонкими бретельками.

Тим часом Блум був у бомбері, накинутому на світло-коричневу кофту та білу футболку.

Кеті, у якої з Орландо є трирічна донька Дейзі Дав Блум, уклала своє довге чорне волосся в зачіску назад.

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Кеті Перрі та Орландо Блум

Вона доповнила образ у Лас-Вегасі висячими сережками, які переходили від маленьких до великих. Артистка носила свої речі в маленькій, але яскравій блискучій фіолетовій сумочці.

Це було узгоджено з її двоколірними туфлями на шпильці, які також були мерехтливими та мали рожеві та помаранчеві відтінки.

Перрі та Блум зворушливо продемонстрували свою любов і турботу одне про одного, тримаючись за руки. Співачка також в один момент поклала руку на плече коханого.

Кеті Перрі та Орландо Блум Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум сходили на вечірку Джеффа Безоса.

Також Фокус писав про скандал з колишнім чоловіком Кеті Перрі Расселлом Брендом.