Нік Джонас поділився зворушливими кадрами з донькою від Пріянки Чопри (фото)
Зіркове подружжя виховує наразі одну спільну дитину. Дівчинка народилася наприкінці 2021 року від сурогатної матері.
31-річний американський співак Нік Джонас поділився зворушливими знімками з донькою Малті Мері. Сімейні кадри артист опублікував в Instagram.
Однорічна донька Ніка Джонаса Малті Мері відвідала концерт його гурту "Jonas Brothers" разом із дружиною співака, індійською акторкою Пріянкою Чопрою, 41.
"Приводьте на роботу сім’ю", — зазначив молодий батько.
На одному чорно-білому знімку за лаштунками 31-річний виконавець дивиться в очі Малті, тримаючи її на руках.
На іншому фото показано, як дитина тицяє в ніс свого тата, а 41-річна Чопра притискає доньку до себе.
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На третьому й останньому зображенні акторка посміхається, а Малті сидить у неї на колінах, спостерігаючи за виступом групи з першого ряду.
Спадкоємиця зіркової пари одягла навушники і була в балетній пачці із зірками та кроксах.
Підписники музиканта відреагували на нові сімейні фото.
"Мені це подобається! Немає нічого подібного до того, як взяти із собою малечу в тур", – написав один користувач мережі.
"Боже, як Малті дивиться на свого тата. Так мило", — прокоментувала друга особа.
Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас сходили на побачення у вересні 2023.
Також Фокус писав про ставлення Пріянки Чопри до розлучення брата чоловіка та акторки Софі Тернер.