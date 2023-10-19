Леся Нікітюк у свій день народження розповіла, про що мріє найбільше

Бажання телеведучої близьке і зрозуміле кожному українцю.

19 жовтня відома українська телеведуча Леся Нікітюк відзначила свій 36-й день народження. З цієї нагоди знаменитість опублікувала пост в Instagram, де розповіла підписникам про своє найзаповітніше бажання.

Важливо Леся Нікітюк знялася в образі Лесі Українки

"Мені 36, і після 24-го мої мрії сильно змінилися, вони стали простими і навіть банальними. Я мрію, щоб Україна перемогла! Мрію, щоб усі захисники і захисниці були живі, щоб люди в Україні перестали страждати, щоб ми вночі прокидалися тільки для того, щоб попити води або що-небудь з'їсти з холодильника. Мрію, щоб усі сім'ї повернулися у свої відбудовані будинки. Мрію, йдучи дорогою, бачити нашу землю, вкриту пшеницею, яка назавжди сховає її рани від вибухів, снарядів і ракет", — пише Нікітюк.

Але найбільше їй хочеться, щоб українці не займалися цькуванням одне одного і чварами, а підтримували і ставилися з розумінням.

"Згадайте, якими ми були в перші місяці повномасштабної війни. Ми були одним цілим, ми були кулаком. А тепер ми наче ті пальці, які починають стирчати в інші боки і навіть показувати непристойні жести один одному. Давайте будемо добрішими і щоразу, коли нам хочеться емоційно зреагувати — давайте просто будемо сміятися в усі свої 32. Коли настане перемога, наші захисники і захисниці повинні повернутися в незлобне, добре, усміхнене, вдячне суспільство", — йдеться в публікації.

Не обійшлося і без слів щирої вдячності.

"Я вдячна ЗСУ за те, що маю можливість жити в Україні. Я вдячна, що маю можливість підтримувати і вдячна, що підтримують мене. Я вдячна родині, яку я обожнюю, вдячна друзям і своїй аудиторії за те, що в мене є. Вірю, що мрії мої збудуться".

Леся Нікітюк від початку війни з Росією активно допомагала ЗСУ та біженцям. Вона приймала їх у будинку своїх батьків у Хмельницькому, допомагала знайти житло і роботу, сама займалася закупівлями, готуванням і розсилкою всього необхідного для українських військових.

Раніше Фокус писав, що Леся поділилася яскравими кадрами осінньої фотосесії.