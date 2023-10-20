Брудний і в крові: Ніколас Кейдж налякав фанатів

Наразі актор разом із дружиною та маленькою донькою перебуває в Західній Австралії.

59-річний американський актор Ніколас Кейдж, який зараз знімається в новому фільмі "Серфер" у Західній Австралії, шокував прихильників своїм зовнішнім виглядом, коли йшов вулицею тихого прибережного містечка Яллінгап увесь у крові та бруді, пише Daily Mail.

Волосся актора виглядало немитим і скуйовдженим, а на сорочці, застебнутій на ґудзики, були плями і сліди спереду.

Образ завершували яскраві сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі, спортивні штани і шльопанці Everlast, і він мав такий вигляд, немов спотикався на дорозі.

Насправді кров була фальшива. Її нанесли члени знімальної команди, щоб привести зовнішній вигляд Ніколаса у відповідність до його героя за сценарієм.

Пізніше актор з'явився серед знімальної групи в набагато кращому стані — у неопреновій сорочці гідрокостюма з короткими рукавами, застебнутій на блискавці на грудях, і легінсах.

Нік, його дружина Ріко та їхня донька Огаст зараз перебувають на річці Маргарет, де тривають зйомки картини. Ніколас знімає психологічний трилер "Серфер" у найвідомішому виноробному і серфінговому регіоні Західної Австралії.

"Проводити зйомки такого калібру в нашому регіоні неймовірно цікаво. Фільм розповідає про героя Ніколаса Кейджа, людину, яка повертається у своє рідне місто після багатьох років відсутності в регіоні, і все це про те, як він протистоїть місцевій банді серферів, які претендують на володіння відокремленим пляжем його дитинства", — розповіла виконавча директорка CinefestOZ Кассандра Джордан.

Раніше Фокус писав, що Ніколас Кейдж у чорному костюмі із зебровим принтом прийшов на прем'єру свого фільму. В одному з інтерв'ю актор зізнавався, що їв живих тарганів, а також що пам'ятає себе в утробі матері.