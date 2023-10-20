"Було нудно": Брітні Спірс розкрила деталі свого 55-годинного шлюбу у 2004 році

Американська артистка та Джейсон Александр уклали шлюб у Вегасі. Втім, офіційний союз пари тривав лише 55 годин.

41-річна американська співачка Брітні Спірс детально розповіла в біографічній книжці "Жінка в мені" історію свого 55-годинного шлюбу зі своїм другом дитинства Джейсоном Александром, 42. Про це пише Time.

У довгоочікуваних мемуарах "Жінка в мені" Спірс розповіла, що вони з Александром вирішили одружитися у 2004 році після спільної "п’яної ночі" у Вегасі.

"Я навіть не пам’ятаю тієї ночі взагалі, але, судячи з того, що я зібрала, ми з ним валялися в готельному номері й допізна не спали, дивлячись фільми… потім у мене виникла геніальна ідея піти в "Маленьку білу каплицю" о третій тридцять ранку".

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Брітні Спірс та Джейсон Александр Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Володарка "Греммі" також підтвердила, що вони з Джейсоном одружилися, тому що їм було "нудно", а не тому, що вони були глибоко закохані.

"Люди запитували мене, чи кохаю я його. Щоб було зрозуміло: ми з ним не були закохані", — пояснює Спірс.

"Чесно кажучи, я була дуже п’яна — і, ймовірно, у більш загальному сенсі того періоду мого життя мені було дуже нудно".

Шлюб протривав 55 годин і того ж року Брітні одружилася з танцюристом Кевіном Федерлайном, якому народила двох синів — Шона та Джейдена. У 2007 році пара розлучилася.

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс Фото: Getty Images

У 2022 артистка одружилася із Семом Асгарі, і на її весілля пробрався перший офіційний чоловік, намагаючись зірвати подію. Втім, його затримали.

Через рік шлюб Спірс та Асгарі також розпався.

Брітні Спірс та Сем Асгарі Фото: Sam Asghari/Instagram

Нагадаємо, Брітні Спірс зізналася, що робила аборт, завагітнівши від Джастіна Тімберлейка у 2000-х: співак уже відреагував.

Також Фокус писав про арешт Джейсона Александра у серпні 2023 року.