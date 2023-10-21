Моніка Белуччі і Тім Бертон знову вийшли разом на червону доріжку, тримаючись за руки (фото)
Свій роман з Бертоном Белуччі підтвердила в червні, але тільки в жовтні вони дебютували на червоній доріжці як пара.
59-річна італійська модель і акторка Моніка Белуччі вдруге поспіль з'явилася на публіці разом із 65-річним американським режисером Тімом Бертоном. Пара, яка більше не приховує своїх стосунків, відвідала прем'єру фільму "Марія Каллас: Буква E Memorie", де італійка зіграла роль легендарної оперної співачки, пише Daily Mail.
Для заходу Моніка обрала чорну сукню до підлоги, яка облягала її фігуру, діамантові прикраси, а образ завершив чорний клатч.
Бертон традиційно вибрав чорний костюм і окуляри в темній оправі.
Про роман суперзірок чутки ходили давно, ще з лютого, проте сама Белуччі підтвердила їх тільки в травні 2023 року в інтерв'ю виданню Elle France. Тоді вона вперше зізналася в коханні до режисера, підкресливши, що такі зустрічі в житті — дуже велика рідкість. За її словами, вона любить Тіма і дуже поважає режисера Тіма Бертона, творчістю якого захоплюється багато років.
"Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось світле, таке, що прощає. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться", — зазначила вона.
До того як почати зустрічатися з Бертоном, Моніка кілька років була сама. У 2019-му акторка розлучилася з молодим художником Ніколя Лефевром, а до нього була одружена з Венсаном Касселем з 1997 по 2013 рік. Вона народила французькому акторові доньок Деву, яка зараз успішна модель і акторка-початківець, і Леоні.
Бертон, зі свого боку, тривалий час перебував у стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер, яку неодноразово знімав у своїх картинах, але 2014 року, після 13 років спільного життя, вони розлучилися. Гелена народила Тіму сина Біллі та доньку Нелл.
Раніше Фокус писав про те, які стосунки у Моніки Белуччі з батьком її дітей, Венсаном Касселем. За її словами, вони досі спілкуються.
"Ми давно розлучилися, але, з іншого боку, якщо ви стали батьками, то ви залишаєтеся батьками все життя. Це прекрасно, коли є стосунки заради дітей, якщо це можливо", — зазначила вона.