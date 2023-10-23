Їжа для розуму: 5 найкорисніших продуктів для мозку та пам'яті

Ми — те, що ми їмо. Цей принцип також можна застосувати і до розуму. Існує низка продуктів, які допоможуть поліпшити роботу мозку й зберегти його здоров\я.

Затуманеність розуму, спричинена надмірним стресом або нестачею сну, може суттєво вплинути на когнітивні функції. Зазвичай це проявляється в поганій концентрації, повільному мисленні та постійній забудькуватості. Загалом, відсутність ясності розуму, спричинена когнітивним туманом, у довгостроковій перспективі матиме дуже серйозні наслідки. Як і в усьому, що пов'язано зі здоров'ям, харчування і в цьому випадку відіграє ключову роль. "Коли ми говоримо про здоров'я мозку, то можемо сказати, що ми насправді є тим, що ми їмо", — каже Марі Рейнольдс, експертка з догляду за шкірою і здоров'ям. "Те, що підживлює тіло, безпосередньо впливає на функцію мозку. Мозок завжди прагне енергії". Отже, які продукти слід їсти, щоб боротися з когнітивним туманом та поліпшувати роботу мозку? Про це пише Vogue Italia.

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Темна листова зелень

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Темна листова зелень, така як капуста, крес-салат, шпинат і мангольд, багата на антиоксиданти, які допомагають нейтралізувати пошкодження клітин, спричинене вільними радикалами. Дослідження, проведені Університетом Джорджії, вказують на зв'язок між каротиноїдами, присутніми в темнолистих овочах, лютеїном і зеаксантином, і поліпшенням обробки зорової інформації — процесом, у якому бере участь понад 50% кори головного мозку. Вважається, що ці два каротиноїди є єдиними антиоксидантами, здатними долати гемато-ретинальний бар'єр і живити як очі, так і мозок. Крім збільшення швидкості обробки інформації, вони покращують зорову пам'ять, збільшують приплив крові до мозку і сприяють когнітивній гнучкості. Попередні дослідження також підтверджують кореляцію між споживанням темнолистих овочів та зменшенням зниження когнітивних функцій.

Жирна риба

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Коли справа доходить до користі для здоров'я мозку, небагато продуктів можуть конкурувати з жирною рибою (лосось, форель, тунець, риба-меч, оселедець, сардина, анчоуси, скумбрія тощо) через дуже високий вміст у ній омега-3 або поліненасичених жирних кислот. Якщо врахувати, що приблизно 20% сухої маси мозку становлять ці кислоти, стає зрозуміло, чому їхній прийом необхідний. Дві з основних, ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) і докозагексаєнова кислота (ДГК), особливо корисні для мозку, оскільки допомагають підтримувати здоров'я клітинної мембрани. "Незамінні жирні кислоти мають вирішальне значення для того, щоб клітини мозку з'єднувалися і створювали нові синапси — місця, де нейрони спілкуються один з одним під час щоденних когнітивних функцій", — пояснює Рейнольдс. Омега-3 також можуть допомогти в лікуванні захворювань головного мозку, таких як депресія, стан, який, на думку експертів, може бути пов'язаним із вищим, ніж зазвичай, рівнем запалення головного мозку. І DHA, і EPA мають сильну протизапальну дію і тому можуть ефективно сприяти зменшенню симптомів запалення та запобіганню його виникненню.

Тварини білки

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Крім води, білки є основними будівельними блоками мозку. Для правильного функціонування необхідна велика кількість амінокислот — молекул, що утворюють білки. Вони досягають мозку через непроникний гематоенцефалічний бар'єр, важливий компонент центральної нервової системи, який утримує потрібні речовини в мозку і виводить з нього небажані речовини. Амінокислоти, зокрема триптофан, тирозин і аргінін, що містяться в багатих на білок продуктах, як-от необроблене червоне м'ясо, яйця й птиця, у мозку використовуються для вироблення й модуляції нейротрансмітерів, що відповідають за регулювання емоцій і загальних когнітивних функцій. Хоча рослинні джерела також містять амінокислоти, тваринні білки є "повноцінними білками", тобто містять усі необхідні для нашого організму амінокислоти.

Яйця

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З віком мозок зазнає різних функціональних і структурних змін. Після 40 років активність рецепторів сповільнюється, кора стоншується, а об'єм мозку зменшується до 5% за десятиліття. Усе це може призвести до погіршення інтелекту і пам'яті. Крім інших переваг, яйця особливо багаті вітамінами групи B, включно з B6, B12 і B9 (або фолієвою кислотою), які знижують рівень гомоцистеїну в крові. Гомоцистеїн — це амінокислота, яка у великих кількостях може збільшити ризик деменції та інсульту. Дослідження, проведене на літніх людях, які страждають від легких когнітивних порушень, показало, що вживання високих доз вітамінів групи B достатньо, щоб значно сповільнити швидкість зменшення мозку. Проблеми з пам'яттю можуть стати ще однією вагомою причиною включити яйця у свій раціон. Холін, поживна речовина, що міститься в яєчному жовтку, необхідний для нервової системи, оскільки підтримує регуляцію настрою і пам'яті. Самі вітаміни групи B сприяють правильному функціонуванню мозку: "Усі продукти, що містять вітаміни групи B, корисні для роботи мозку", — пояснює Рейнольдс. "Фактично вони "зв'язують" важкі метали і виводять їх з організму — дуже важлива функція, оскільки важкі метали можуть уповільнювати роботу мозку".

Ягоди

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Ягоди, такі як чорниця, ожина та червона смородина, мають безліч переваг для загального стану здоров'я, але особливо цікавий їхній потенціал у підтримці здоров'я мозку. Прихована в стінках травної системи кишкова нервова система (ЕНС) відома як "другий мозок" через її постійний зв'язок з основним мозком. Отже, те, що відбувається в нашій голові, впливає на кишечник, і навпаки. У цьому відношенні ягоди мають фундаментальне значення, оскільки вони багаті на поліфеноли, пребіотичні рослинні сполуки, що живлять корисні бактерії в кишківнику та підтримують здоровий і збалансований мікробіом. Оскільки мозок і кишечник тісно пов'язані, поліфеноли також необхідні для функціонування мозку. Фактично, крім захисту нейронів від потенційного пошкодження, спричиненого нейротоксинами, вони допомагають зменшити запалення, поліпшити пам'ять і здатність до навчання.

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