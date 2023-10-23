Таїсія Повалій отримала громадянство РФ, – блогер (відео, фото)

Громадянство країни-агресора артистка отримала 24 серпня 2023 року, на День Незалежності України

Українська співачка Таїсія Повалій здобула громадянство Російської Федерації. Про це на своєму каналі повідомив блогер Богдан Беспалов, опублікувавши скріншот документа, зроблений на одному з державних сайтів РФ, де є відкритий реєстр публічної інформації.

"Таїсія Повалій отримала російське громадянство цього року. Все б нічого, але справа в тому, що дата реєстрації набуття громадянства Російської Федерації і дата постановки на облік — це 24 серпня 2023 року. Можна офіційно оголосити, що Таїсія Повалій отримала російське громадянство на День Незалежності України Їй із цим жити, і добре, що ніколи вона не зможе ні фізично, ні юридично повернутися в Україну і потім розповідати, що "все було не так однозначно", "ви мене неправильно зрозуміли" та "завжди я любила Україну" ", — каже блогер.

Скріншот із телеграм-каналу Богдана Беспалова Фото: https://t.me/+B3Eiq74EFwZhYzcy

Іншої інформації про громадянство Повалій немає. На ресурсі "Опендатабот" її громадянство досі вказане як українське.

Фото: опендатабот

Повалій обрала сторону РФ ще 2014 року. Вона продовжує проживати та виступати на території країни-агресора. З 19 жовтня 2022 року опинилася під санкціями РНБО.

У січні цього року Повалій, яка довго мовчала про війну на своїй батьківщині, заявила, що звикла бути на боці правди, і тому підтримує РФ:

"Всі ці 8 років я жила з нерозумінням того, чому все це відбувається на Донбасі, за що там вбивають людей... Я чекала настання часу справедливості. Зрештою, воно настає. Дуже хочу, щоб люди на Донбасі жили так, як хочуть самі, щоб їм нічого не нав'язували, не ґвалтували. І зараз саме за це і йде боротьба"

Вона також підкреслила, зауважила, що вважає Путіна рятівником усього світу від нацизму.

"Володимир Путін для мене — ця людина, яка може зберегти сильну Росію і позбавити світ від нацизму", — розповіла співачка, додавши, що вона особисто зіткнулася з нацизмом, а визволення світу — це історична місія Путіна.

У травні Повалій виступила у Кремлі, співаючи пісню українською мовою на концерті "Пісні російського світу". Підспівував артистці Кубанський козачий хор.

Після цього українська артистка Анастасія Приходько закликала позбавити колегу звання народної артистки України.

Раніше Фокус писав, що Повалій заспівала у Москві разом із Миколою Басковим та Стасом Михайловим.