Прокляття "Друзів": як склалися життя Роса, Чендлера, Моніки та інших

Фінальний епізод "Друзів" дивилися понад 50 мільйонів глядачів по всьому світу у 2004 році. Після цього долі виконавців головних героїв склалися зовсім по-іншому.

Після раптової смерті Меттью Перрі, виконавця ролі Чендлера Бінга, фанати "Друзів" висловлюють скорботу за улюбленим актором. Фокус розповідає, як склалися долі всієї шістки після закінчення культового серіалу.

Меттью Перрі

"Чендлер Бінг" був двічі номінований на "Еммі" у категорії "Кращий запрошений актор у драматичному телесеріалі". Також доволі популярним Перрі зробила комедія "Дев'ять ярдів" (2000) та її сиквел (2004), проте із закінченням "Друзів" кар'єра актора поступово пішла на спад.

Меттью зізнавався, що мав проблеми із забороненими речовинами, через що навіть не памʼятає цілі роки зйомок ситкому. У 2018 році американо-канадський актор пережив чергову операцію, то ж став ще рідше зʼявлятися на публіці. Загалом у мемуарах він розповідав про 14 операцій на шлунку та 15 реабілітацій.

Наприкінці жовтня 2023 року Меттью Перрі раптово пішов із життя на 55-му році життя. Його знайшли в джакузі свого будинку.

"﻿Чендлер" не був одружений та так і не став батьком.

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Меттью Перрі Фото: Instagram mattyperry4

Дженніфер Еністон

Єдиний "Золотий глобус", завойований "Друзями", пішов саме "Рейчел Грін" – за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі 2003-го.

Через рік після цього акторку визнали найкрасивішою жінкою світу, за версією журналу People, потім вона також отримала титул жінки року від GQ, а ще через рік стала найстильнішою, на думку People.

Еністон зіграла в багатьох картинах, наприклад, "Брюс Всемогутній", "Марлі і я", "Дружина напрокат", "Загадкове вбивство", "Ми — Міллери", а також зірка екрану зʼявилася в "Ранковому шоу" з Різ Візерспун.

Дженніфер спочатку була одружена з Бредом Піттом, який зʼявився в одному з епізодів "Друзів". Згодом обранцем знаменитості став Джастін Теру, проте і з ним історія акторки закінчилася. Вона так і не стала мамою, відверто розповідаючи про своє безпліддя.

Дженніфер Еністон Фото: Instagram Chris McMillan

Ліза Кудроу

"Фібі" згодом виконала головну роль у серіалі "Повернення". Проте він мав низькі рейтинги і не отримав навіть другого сезону. Після цього Кудроу зіграла в картинах "PS. Я люблю тебе", "Готель для собак" та "Відмінниця легкої поведінки".

Чоловіком акторки білоруського походження є керівник з реклами Мішель Штерн. Вони одружені з 1995 року. Пара виховує 25-річного сина Джуліана.

Ліза Кудроу Фото: Скріншот відео

Кортні Кокс

Окрім Моніки Ґеллер, у той же період Кортні Кокс отримала роль Гейл у серії фільмів "Крик", продовження якого вийшло у 2022 році. Також вона могла зіграти одну з ролей у культовому серіалі "Відчайдушні домогосподарки", проте через вагітність донькою Коко відмовилася.

Ще однією яскравою сторінкою творчого життя Кокс є серіал "Місто хижачок", за роль у якому вона була номінована на "Золотий глобус".

У 1999 році акторка вийшла заміж за Девіда Аркетта. Вони разом виховали доньку Коко, яка народилася у 2004 році. Проте у 2013 пара розлучилася.

Наразі "Моніка" зустрічається з молодшим на 12 років музикантом Джонні Мак-Дейдом.

Кортні Кокс Фото: Getty Images

Девід Швіммер

Виконавець ролі Роса Ґеллера згодом озвучив жирафа Мелмана в "Мадагаскарі", а ще зіграв Роберта Кардаш'яна у першому сезоні "Американської історії злочинів", за яку отримав номінацію на "Еммі".

У 2010 році актор одружився із Зої Бакман. Втім, за 7 років їхній союз розпався. Пара стала батьками доньки Клео.

Девід Швіммер та Дженніфер Еністон Фото: Скриншот

Метт Леблан

Актор навіть отримав окремий серіал під назвою "Джові", який вийшов на екрани практично одразу після культового ситкому, проте отримав низькі рейтинги та залишився без продовження.

У 2011 році Леблан зʼявився у серіалі "Епізоди", за який отримав "Золотий глобус".

В актора є 19-річна донька Марина від союзу з Меліссою Макнайт. Після розлучення актор почав романтичні стосунки з Авророю Малліган.

Метт Леблан та Аврора Малліган Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Еністон припускала, що сучасне покоління може образитися на "Друзів".

Також Фокус писав про знамениті цитати Меттью Перрі із серіалу "Друзі".