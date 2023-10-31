Актори серіалу "Друзі" вперше висловилися після смерті Меттью Перрі

Меттью Перрі 10 сезонів грав у "Друзях" Чендлера Бінга. За цей час акторський склад став більше, ніж колегами по знімальному майданчику.

Зірки серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт ЛеБлан і Девід Швіммер, віддали данину поваги своєму покійному колезі й другу Меттью Перрі, який упродовж 10 сезонів грав Чендлера Бінга, та опублікували спільну заяву для People.

Колеги актора, який помер у 54 роки, два дні зберігали мовчання, але їхнє останнє слово другові й колезі сповнене щирої скорботи:

"Ми всі абсолютно спустошені втратою Меттью. Ми були більше, ніж просто акторами. Ми — сім'я. Нам так багато можна сказати, але просто зараз нам знадобиться хвилинка, щоб оплакати і пережити цю незбагненну втрату. Згодом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки і наша любов із сім'єю Метті, його друзями і всіма, хто любив його в усьому світі".

Співавтори серіалу Марта Кауфман і Девід Крейн разом із виконавчим продюсером Кевіном Брайтом теж виступили зі спільною заявою.

"Ми приголомшені і глибоко засмучені кончиною нашого улюбленого друга Меттью. Це все ще здається неможливим. Усе, що ми можемо сказати, це те, що ми почуваємося щасливими, тому що він був частиною нашого життя. Він був блискучим талантом. Слово, що актор сам робить роль, — це кліше, але у випадку з Меттью немає більш правдивих слів. З того дня, як ми вперше почули, як він втілює роль Чендлера Бінга, для нас більше не було нікого. Ми завжди цінуватимемо радість, світло і сліпучий інтелект, який він привносив у кожну мить — не тільки у свою роботу, а й у життя. Він завжди був найвеселішою людиною в кімнаті. Ба більше, він був наймилішим, зі щедрим і безкорисливим серцем. Ми посилаємо всю нашу любов його сім'ї та друзям. Це справді той випадок, коли наші серця розбиті", — йдеться в їхній публікації.

Ще 2021 року акторський склад "Друзів" возз'єднався для обкладинки People на підтримку спеціального фільму "Друзі: Возз'єднання", прем'єра якого відбулася в травні того ж року на каналі HBO Max.

"Я відчуваю, що ми можемо продовжити з того місця, на якому зупинилися, і час не мине. Ми пов'язані, незважаючи ні на що", — говорила тоді Ліза Кудроу.

Рік по тому, коли Перрі з'явився наодинці на обкладинці журналу People на підтримку своїх мемуарів "Друзі, коханці та велика жахлива річ", зірка докладно розповіла, як актори "Друзів" підтримували його в його боротьбі зі зловживанням психоактивними речовинами.

"Вони розуміли і були терплячі. Це як пінгвіни. У природі, коли один із них хворий або серйозно поранений, інші пінгвіни оточують його, підпирають і ходять доти, доки цей пінгвін не зможе ходити самостійно. І це щось на зразок того, що актори зробили для мене", — розповідав покійний актор.

Чендлер запам'ятався глядачам почуттям гумору

Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня. За попередньою версією, причиною смерті став серцевий напад. На місці події не виявлено жодних наркотиків та інших речовин.

Раніше Фокус писав, кого все життя кохав Меттью Перрі.