Екскоханка Девіда Бекхема розповіла, чому він не заперечує їхній роман

Спортивна зірка та Ребекка Лус мали стосунки на початку 2000-х, коли Бекхем уже був одружений з Вікторією.

Колишня коханка 48-річного британського футболіста Девіда Бекхема розкрила, чому він ніколи не заперечував їхній роман. Про це пише Hello Magazine.

Нідерландська ексмодель та тренерка з йоги Ребекка Лус, 46, стверджувала, що зірковий спортсмен "ніколи не заперечував" їхній ймовірний роман, зʼявившись у своєму першому телеінтерв’ю після виходу документального серіалу про Бекхема на Netflix.

Ребекка відвідала шоу "Good Morning Britain" та розповіла, що футболіст називав їхній роман "смішним", щоб відвернути увагу від себе.

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Ребекка Лус Фото: rebeccaloosofficial

Ще у 2004 році Лус розповіла "News Of The World", що у неї був роман з Девідом у 2003 році, коли вона працювала його особистим помічником під час його перебування в Реалі, тобто в Іспанії.

Під час розмови про документальну картину Ребекка сказала, що "розповідь" Девіда "вводить в оману" і зображує її як "погану людину".

"Звичайно, я також винна, але для танго потрібні двоє", — вважає мама двох дітей.

"Він цього не заперечує", — додала Ребекка. "Він ніколи цього не заперечував. Він сказав, що мої заяви смішні. "Смішне" не означає заперечення. "Смішне" може бути правдою".

Вікторія та Девід Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ребекка Лус пригадала, як застала Бекхема з іспанською моделлю в момент, коли йому телефонувала Вікторія.

Також Фокус писав про першу реакцію екскоханки Девіда Бекхема після виходу документального серіалу про нього.