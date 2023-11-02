Бредлі Купер провів Геловін з донькою та Іриною Шейк (фото)

Купер та Шейк розсталися у 2019 році, проте проводять багато часу разом заради спільної доньки Леї.

48-річний американський актор Бредлі Купер відсвяткував Геловін 2023 зі своєю донькою від Ірини Шейк, 37. Про це пише Daily Mail.

Шестирічну Лею одягнули на "моторошне" свято як співачку Тейлор Свіфт: у чорний фетровий капелюх, лофери в тон та білу футболку з ліричним написом: "Хто взагалі така Тейлор Свіфт?" з її пісні 2012 року.

Тим часом Купер постав в образі Реактивного Єнота з "Вартових Галактики", якого він і озвучив.

Актор, як і Меган Фокс, порушив правила страйку гільдії SAG/AFTRA, які закликали всіх членів не вдягатися як будь-які ліцензовані герої телепродуктів/фільмів цього Геловіну, особливо проєктів Disney 2023 року.

Інсайдер розповів, що це точно був Бредлі, тому що він був одягнений у ті самі сірі кросівки Nike Air Jordan "Retro 1 Mid SE Craft", які носив раніше цього дня.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Бредлі Купер з донькою

А Ірина Шейк, судячи з усього, також приєдналася до доньки та колишнього коханого, додавши голову єнота до свого чорного шкіряного тренчу.

Нагадаємо, Ірині Шейк не дуже подобається новий роман Бредлі Купера з моделлю Джіджі Хадід.

Також Фокус писав про допомогу Тейлор Свіфт для Бредлі Купера в його нових романтичних стосунках.