Букінгемський палац представив новий портрет короля Чарльза III напередодні його 75-річчя

Знімок був зроблений на замовлення журналу Big Issue фотографом Ренкіном. Раніше він знімав матір монарха, покійну Єлизавету II.

14 листопада британському королю Чарльзу III виповнюється 75 років, і з цієї нагоди Букінгемський палац уже опублікував новий офіційний портрет до цієї дати.

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Знімок зроблений фотографом Джоном Ренкіном Водделлом, більш відомим як Ренкін, котрий знімав Бйорк, Кейт Мосс, Мадонну, Девіда Бові та королеву Єлизавету II. Короля він сфотографував в улюбленому саду монарха в Кларенс-гаусі, а фото замовило видання Big Issue, яке помістило його на обкладинку і опублікувало колонку Чарльза.

У ній король написав про свій день народження і проєкт Coronation Food Project, побажавши покласти край харчовим відходам і продовольчій бідності.

"Потреба в продовольстві є такою ж реальною і нагальною проблемою, як і харчові відходи, і якби можна було знайти спосіб подолати розрив між ними, то це дало б змогу вирішити дві проблеми в одній. Я дуже сподіваюся, що проєкт Coronation Food Project знайде практичні способи зробити саме це — врятувати більше надлишків їжі та роздати її тим, хто її найбільше потребує", — поділився Його Величність.

Король Великої Британії на обкладинці журналу Фото: @rankinphoto

Говорячи зі ЗМІ про свою роботу з монархом, Ренкін наголосив, що для нього було "величезною честю" сфотографувати короля для спецвипуску, і запевнив у своїй підтримці проєкту.

"Я завжди думав, що він дуже стійка людина. Думаю, це те, що я отримав від нього, таку жорстку рішучість", — зізнався фотограф.

І король, і принц Уельський раніше працювали з організацією Big Issue, яка підтримує безпритульних. У межах співпраці Вільям під прикриттям був навіть вуличним продавцем.

У день народження Чарльза король і королева відвідають один із центрів розподілу продуктів харчування в межах проєкту перед приватним святом для близьких друзів і сім'ї в Кларенс-Гаусі. Того ж дня буде показано анімаційний фільм "Харчовий проєкт для коронації".

Співголовами проєкту, на створення якого пішло багато місяців, є баронеса Луїза Кейсі та пані Мартіна Мілберн, колишня виконавча директорка Prince's Trust, однієї з трьох благодійних організацій, перейменованих на честь вступу короля на престол. Так, благодійний фонд принца Уельського, який координує продовольчий проєкт "Коронація", тепер є Благодійним фондом короля Чарльза III, Траст став Королівським трастом, а Фонд принца — Королівським фондом.

Раніше Фокус писав про те, що принца Гаррі та Меган Маркл не запросили на день народження короля, хоча раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що вони відхилили запрошення. Що стосується принца Вільяма, першого в черзі на престол після батька, то він уже озвучив, що робитиме після сходження на трон.