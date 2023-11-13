Не грійте в мікрохвильовці. Топ-5 продуктів, які не можна розігрівати повторно

Приготувати їжу, а потім просто розігрівати її — дуже зручно, проте не всі продукти добре переносять повторний розігрів у мікрохвильовці.

Погодьтеся, в сучасному ритмі життя складно готувати свіжу порцію їжі для кожного прийому їжі. У результаті всі ми грішимо тим, що часто розігріваємо заздалегідь приготовану їжу. Хоча розігрівання їжі є звичайною практикою, не всі продукти добре переносять повторне нагрівання на плиті або в мікрохвильовці. Деякі продукти під час розігрівання можуть втратити свою харчову цінність або й зовсім бути небезпечними для вашого здоров'я. Ось 5 основних продуктів, які не варто розігрівати. Про це пише Onlymyhealth.

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Рис

Фото: pexels.com

За даними Національного дослідження охорони здоров'я Сполученого Королівства, залишки рису можуть містити спори бактерій, які переживають початковий процес приготування. У разі неправильного розігрівання ці спори можуть розмножуватися і спричиняти харчове отруєння. Тому, якщо ви розігріваєте рис, переконайтеся, що він нагрітий ретельно і швидко.

Курка

Розігрівання курки за правильної температури може призвести до зростання шкідливих бактерій. Вкрай важливо ретельно розігріти курку, щоб її внутрішня температура досягла 74°C.

Шпинат та інша листова зелень

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі ScienceDirect, листова зелень при повторному нагріванні може втратити свою харчову цінність через розпад нітратів на нітрити — потенційно шкідливі сполуки. Найкраще вживати цю зелень у свіжому вигляді або використовувати відразу після приготування.

Картопля

Коли картоплю готують, а потім занадто надовго залишають при кімнатній температурі, у ній можуть з'являтися шкідливі бактерії. Повторне нагрівання картоплі може спричинити розмноження цих бактерій, що призведе до харчового отруєння.

Яйця

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Повторне нагрівання яєць може призвести до зміни їхньої білкової структури та спричинити проблеми з травленням. Якщо вам потрібно розігріти яйця, зробіть це за низької температури, а потім одразу їжте.

Як безпечно розігріти їжу

За даними Центру безпеки харчових продуктів такі поради можуть забезпечити правильний розігрів залишків їжі:

використовуйте харчовий термометр для вимірювання внутрішньої температури їжі;

розігрівайте їжу на сильному вогні;

перевірте час розігрівання;

розігрівайте їжу до кипіння.

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Хоча розігрівати їжу дуже зручно, деякі продукти краще вживати у свіжому вигляді або з певними запобіжними заходами під час розігрівання, щоб уникнути ризику для здоров'я. Важливо правильно поводитися з їжею, щоб звести до мінімуму ризик захворювань харчового походження.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.