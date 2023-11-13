Не грійте в мікрохвильовці. Топ-5 продуктів, які не можна розігрівати повторно
Приготувати їжу, а потім просто розігрівати її — дуже зручно, проте не всі продукти добре переносять повторний розігрів у мікрохвильовці.
Погодьтеся, в сучасному ритмі життя складно готувати свіжу порцію їжі для кожного прийому їжі. У результаті всі ми грішимо тим, що часто розігріваємо заздалегідь приготовану їжу. Хоча розігрівання їжі є звичайною практикою, не всі продукти добре переносять повторне нагрівання на плиті або в мікрохвильовці. Деякі продукти під час розігрівання можуть втратити свою харчову цінність або й зовсім бути небезпечними для вашого здоров'я. Ось 5 основних продуктів, які не варто розігрівати. Про це пише Onlymyhealth.
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Рис
За даними Національного дослідження охорони здоров'я Сполученого Королівства, залишки рису можуть містити спори бактерій, які переживають початковий процес приготування. У разі неправильного розігрівання ці спори можуть розмножуватися і спричиняти харчове отруєння. Тому, якщо ви розігріваєте рис, переконайтеся, що він нагрітий ретельно і швидко.
Курка
Розігрівання курки за правильної температури може призвести до зростання шкідливих бактерій. Вкрай важливо ретельно розігріти курку, щоб її внутрішня температура досягла 74°C.
Шпинат та інша листова зелень
Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі ScienceDirect, листова зелень при повторному нагріванні може втратити свою харчову цінність через розпад нітратів на нітрити — потенційно шкідливі сполуки. Найкраще вживати цю зелень у свіжому вигляді або використовувати відразу після приготування.
Картопля
Коли картоплю готують, а потім занадто надовго залишають при кімнатній температурі, у ній можуть з'являтися шкідливі бактерії. Повторне нагрівання картоплі може спричинити розмноження цих бактерій, що призведе до харчового отруєння.
Яйця
Повторне нагрівання яєць може призвести до зміни їхньої білкової структури та спричинити проблеми з травленням. Якщо вам потрібно розігріти яйця, зробіть це за низької температури, а потім одразу їжте.
Як безпечно розігріти їжу
За даними Центру безпеки харчових продуктів такі поради можуть забезпечити правильний розігрів залишків їжі:
- використовуйте харчовий термометр для вимірювання внутрішньої температури їжі;
- розігрівайте їжу на сильному вогні;
- перевірте час розігрівання;
- розігрівайте їжу до кипіння.
Хоча розігрівати їжу дуже зручно, деякі продукти краще вживати у свіжому вигляді або з певними запобіжними заходами під час розігрівання, щоб уникнути ризику для здоров'я. Важливо правильно поводитися з їжею, щоб звести до мінімуму ризик захворювань харчового походження.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.