"Чорнороте явище": Маша Єфросиніна висловилася щодо скандалу з Іриною Фаріон

Напередодні відома філологиня оприлюднила персональні дані хлопця з Криму, який підтримує Україну. Його затримали російські служби.

Українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна висловилася з приводу скандалу з мовознавицею Іриною Фаріон. Своїми думками зірка екрану поділилася в Instagram.

Уродженка Керчі зізналася, що тривалий час намагалася публічно не коментувати висловлювання Фаріон.

"Я дуже довгий час притримувалася позиції не чіпати це пришелепкувате чорнороте явище. Але коли під так званим "захистом української ідентичності" вона скоєю злочин проти конкретної людини, людини, яка саме за Україну там, де ризикує за це життям — маю сказати: хтось цю тьоту вже нарешті закриє?" — зазначила Маша Єфросиніна.

Фото: Скриншот

Що сталося

В інтервʼю Яніні Соколовій Ірина Фаріон розкритикувала українських військових, які спілкуються російською мовою. Після цього її підтримав студент з Криму, написавши лист, у якому розповів, де саме він навчається. Фаріон опублікувала скріншот його повідомлення, чим спровокувала перевірку та затримання хлопця російськими службами.

Ірина Фаріон Фото: Скриншот

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до СБУ через оприлюднення Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму.

Також Фокус писав про реакцію Офісу президента на скандал з Іриною Фаріон.