Королева Летиція продемонструвала яскравий штанний костюм (фото)
Монарша персона відвідала відкриття виставки Пікассо та церемонію нагородження журналістською премією.
Королева Іспанії Летиція продемонструвала яскравий штанний костюм під час відкриття виставки художника Пабло Пікассо в Мадриді. Про це пише Daily Mail.
51-річна монарша персона одягла червоний діловий костюм під час появи в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía разом зі своїм чоловіком, королем Іспанії Філіпом, 55.
Колишня журналістка обрала піджак та штани бренду CAROLINA HERRERA з колекції 2019 року.
До яскравого костюму Летиція додала тілесний топ BOSS та босоніжки Patrizia Pepe.
Іспанський монарх тим часом традиційно був у діловому костюмі зі світлою сорочкою та яскравою краваткою, що доповнювала образ його дружини.
Виставка офіційно відкривається 15 листопада 2023 року в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía і триватиме до березня 2024. Національний музей має зв’язки з королівською родиною з моменту відкриття в 1992 році та був названий на честь матері короля Філіпа Софії.
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Летиція, яка згодом відвідала ще й церемонію нагородження журналістською премією, додала до образу мінімальні прикраси, вибравши елегантну пару діамантових висячих сережок.
Вона уклала волосся легкими хвилями та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.
Нагадаємо, королева Летиція показала, яке пальто обрати на кінець осені 2023 року.
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