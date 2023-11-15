Депресія та низький імунітет: 5 головних недоліків віддаленої роботи для здоров'я

Віддалена робота — це зручно і багато в чому полегшує життя, наприклад, у тому, що не потрібно щодня витрачати кілька годин на дорогу. Однак робота з дому сильно впливає на психічне здоров'я і зовсім не позитивно.

Комплексне трирічне дослідження, проведене консалтинговою компанією зі зміни поведінки MindGym, показало, що робота вдома може мати згубні наслідки як для психічного, так і для фізичного здоров'я. Дослідження, засноване на даних 62% американських компаній, припускає, що ізоляція, пов'язана з віддаленою роботою, може значно збільшити ризик розвитку депресії, хвороб серця і деменції. Дослідники вказують на важливість соціальних зв'язків для підтримання загального благополуччя і підкреслюють потенційний негативний вплив тривалої ізоляції на імунітет. Про це пише OnlyMyHealth.

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Отже, постійна робота вдома може призвести до таких негативних факторів для психічного та фізичного здоров'я.

Проблеми з психічним здоров'ям

Фото: Freepik

У дослідженні підкреслюється, що ізоляція, викликана віддаленою роботою, може призвести до тривоги, депресії та зниження когнітивних функцій. Відсутність соціальної взаємодії та рідкісні зустрічі на роботі можуть сприяти погіршенню психічного здоров'я.

Ослаблений імунітет

Ізоляція вважається фактором, що послаблює імунну систему. У доповіді йдеться про те, що проведення значної кількості часу на самоті може зробити людей більш сприйнятливими до різних проблем зі здоров'ям, включно з ослабленням імунної системи, що може підвищити вразливість до різних хвороб.

Ризики для фізичного здоров'я

Фото: Freepik

Тривала ізоляція пов'язана з вищим ризиком ішемічної хвороби серця, інсульту, деменції, хвороби Альцгеймера і навіть смертності. Дослідження підкреслює важливість підтримки різноманітних соціальних зв'язків як для фізичного, так і для психічного благополуччя.

Позитивний вплив соціальної взаємодії

Фото: Freepik

У звіті визнається позитивний вплив проведення часу з людьми, які нам подобаються. Соціальні взаємодії пов'язані зі зменшенням тривоги та депресії, а також зі зміцненням імунної системи. Дослідження припускає, що регулярні соціальні зв'язки можуть виступати захисним фактором від негативних наслідків віддаленої роботи для вашого здоров'я.

Важливість відвідування офісу

Генеральний директор MindGym Октавіус Блек підкреслює користь для здоров'я від відвідування офісу. Не обов'язково всі робочі дні повноцінно перебувати в офісі, але побудова стосунків за допомогою періодичних зустрічей на робочому місці має вирішальне значення.

Дослідження підкреслює необхідність збалансованого підходу до віддаленої роботи, заохочуючи поєднання фактичної та віддаленої взаємодії для підтримки як психічного, так і фізичного здоров'я співробітників.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.