Дівчину Бреда Пітта помітили на фоні їхньої першої річниці стосунків (фото)

Колишній чоловік Анджеліни Джолі та дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон зустрічаються з листопада 2022 року.

Дівчину Бреда Пітта Інес де Рамон помітили на фоні їхньої першої річниці стосунків. Про це пише Daily Mail.

Кохана голівудського актора вирішувала свої справи в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, після того, як нещодавно відсвяткувала свою першу річницю з 59-річним Піттом.

33-річна дизайнерка ювелірних виробів продемонструвала своє почуття стилю в структурованому темному блейзері та світлих джинсах-кльош.

Інес де Рамон, яка минулого року розлучилася зі своїм колишнім чоловіком Полом Веслі після майже п’яти років шлюбу, доповнила свій образ парою сонцезахисних окулярів-авіаторів, чорною сумкою Chanel і осінніми черевиками. Її чорне волосся було розпущене.

Її побачили після повідомлень про те, що Бред Пітт представляє Інес знайомим як "свою дівчину".

"Це перші справжні стосунки Бреда після розлучення", — розповідало джерело.

Інес де Рамон

Під розлученням інсайдер має на увазі багаторічні стосунки актора з Анджеліною Джолі, з якою вони почали шлюборозлучний процес ще у 2016 році, а в 2023 лише остаточно вирішили всі спірні питання щодо опіки над шістьма дітьми та спільних бізнесів.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, як починалася романтична історія Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.

Також Фокус писав про реакцію Бреда Пітта на те, що Джолі влаштувала їхню 15-річну доньку на роботу.