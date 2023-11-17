Як відновити травлення: 6 способів поліпшити самопочуття після переїдання

У кожного з нас трапляються свята, дні народження або просто п'ятничне поїдання піци перед телевізором. Але після таких "зажорів" доводиться повертати здоров'я травленню, усуваючи наслідки переїдання.

Погодьтеся, іноді хочеться насолодитися смачною їжею, не думаючи про калорії, склад і баланс. На кілька днів, особливо у свята, можна забутися, поглинаючи салати, бутерброди, шашлик та іншу улюблену їжу. Однак після повернення із "зажора" важливо провести детоксикацію та повернути здорові харчові звички. Ось що ви можете зробити, щоб поліпшити здоров'я травної системи і не погіршити проблеми з кишечником. Про це пише OnlyMyHealth.

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Включіть до раціону продукти, багаті на клітковину

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Продукти, багаті на клітковину, надзвичайно важливі для здорового травлення. Вони не тільки допомагають підтримувати регулярні випорожнення, запобігають закрепам і дбають про здоров'я мікробіома кишківника, а й сприяють зниженню ваги та запобігають хронічним хворобам.

Існує два основних типи харчових волокон: розчинні та нерозчинні. Розчинні волокна містяться у вівсянці та бобових, а джерелом нерозчинних волокон є крупи та цільнозернові продукти. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal Nutrients, харчові волокна допомагають контролювати чутливість до інсуліну, сприяють здоров'ю серцево-судинної системи і знижують ризик захворювань товстого кишечника.

Детокс напої

Детоксикація організму за допомогою трав'яних чаїв може виявитися корисною для травної системи. Наприклад, лимонна вода може допомогти травленню й очистити видільну систему. Імбирний чай має протизапальні властивості, які допомагають полегшити шлунково-кишковий дискомфорт. Крім того, зелений чай, багатий на антиоксиданти, сприяє загальному здоров'ю кишечника.

Скажіть "ні" обробленим продуктам

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Після зловживання різними, іноді не найкориснішими продуктами, зведення до мінімуму оброблених харчових продуктів життєво важливе для підтримки здоров'я кишківника. Багато оброблених продуктів містять велику кількість шкідливих жирів, консервантів і рафінованого цукру, які порушують баланс кишкових бактерій.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Journal Advances in Nutrition, підвищене споживання ультраоброблених продуктів пов'язане із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Тому найкраще їсти цільні, необроблені продукти, наприклад, фрукти, овочі та цільнозернові продукти, які містять необхідні поживні речовини і клітковину.

Включіть у раціон продукти, багаті на пробіотики

Продукти, багаті на пробіотики, містять живі бактерії, які підтримують баланс мікробіома. Йогурт з активними культурами — відоме джерело пробіотиків. Ферментовані продукти, такі як кімчі, квашена капуста і солоні огірки, також містять різноманітні штами корисних бактерій. Кефір, кисломолочний напій, є ще одним чудовим варіантом для зміцнення здоров'я кишечника шляхом введення пробіотиків. Ці продукти не тільки сприяють поліпшенню травлення, а також покращують засвоєння поживних речовин і зміцнюють імунну систему.

Пийте багато води

Фото: Freepik

Оскільки вода допомагає травленню і засвоєнню поживних речовин, вживання великої кількості рідини має вирішальне значення для запобігання проблемам зі шлунком. Адекватна гідратація може запобігти закрепам, пом'якшуючи випорожнення і сприяючи їх регулярності. Крім того, вода відіграє ключову роль у збереженні захисної слизової оболонки кишечника. Ця підкладка діє як бар'єр проти шкідливих речовин, тому підтримання достатньої кількості рідини в організмі — необхідний елемент для здоров'я кишечника.

Займайтеся фізичними вправами

Не тільки дієта, а й рівень вашої активності впливає на здоров'я ШКТ. Регулярні тренування допомагають стимулювати м'язи травного тракту, сприяючи більш плавному руху їжі та відходів, а також допомагають полегшити поширені проблеми з травленням, такі як запор. Крім того, фізичні вправи пов'язані зі здоровішим мікробіомом кишківника, який відноситься до мікроорганізмів у травному тракті людини.

Будь-які переїдання, вживання оброблених харчових продуктів і солодощів у великих кількостях вимагають детоксикації. Тому важливо внести необхідні зміни у свій раціон та зайнятися фізичною активністю. Якщо у вас уже є захворювання ШКТ, не забудьте проконсультуватися зі своїм лікарем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.