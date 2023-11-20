Джамалу оголосили в розшук у РФ, — росЗМІ (фото)

Співачка відкрито підтримує Україну та не приховує свою позицію щодо війни. Інформація про розшук Джамали з'явилася в офіційній базі російського МВС.

У Росії оголосили в розшук українську співачку Джамалу. Про це 20 листопада повідомили у "РИА Новости".

"Українську співачку Джамала оголошено в розшук, інформація про неї з'явилася в базі МВС Росії", — йдеться у публікації.

Інформація про Джамалу у базі МВС РФ Фото: РИА Новости

Також інформацію про розшук Джамали підтвердили у "ТАСС". Відомо, що розшук відбувається за кримінальною статтею, але якою саме — не зазначено.

Сама співачка на момент публікації не відреагувала на звістку про її розшук у країні-агресорці. Джамала відкрито підтримує Україну та неодноразово висловлювалась про війну, розв’язану Росією.

Заочні арешти та розшуки в Росії

Нагадаємо, у РФ вже оголосили в розшук українську телеведучу Марію Єфросиніну. Окрім того, її внесли до списку терористів та екстремістів.

Також російські правоохоронці розшукують прокурора МКС Каріма Хана, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. У країні-агресорці порушили справу проти нього та усіх суддів, причетних до рішення.

Тож згодом у Росії оголосили про розшук і Томоко Акане — судді МКС, яка видала ордер на арешт Путіна. Стаття, яка стала підставою для розшуку, традиційно не була вказана.

Нещодавно стало відомо, що у РФ розшукують Олексія Арестовича. Раніше його також занесли до переліку терористів.